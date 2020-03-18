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Kronik hastaların son raporu geçerli sayılacak

SGK Başkanlığı bir açıklama yaparak, kronik hastaların hastanelere gelmemesini, Medula sisteminde kayıtlı olan son sağlık raporlarının geçerli sayılacağını açıkladı.
 18 Mart 2020 15:09
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Kronik hastaların son raporu geçerli sayılacak

İşte Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan açıklama:

Kronik hastalığa bağlı olarak bağışıklık durumu olumsuz etkilenen kişilerin enfeksiyon hastalıklarının daha ağır seyretme ihtimali bulunduğundan bu kişilerin mümkün olduğu kadar sağlık hizmeti sunucularına başvurularının azaltılması Koronavirüs hastalığı (COVİD-19) ile mücadelede önem arz etmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişiminde aksamaya neden olunmaması, olası bulaş riskinin azaltılması amacıyla aşağıdaki düzenlemeler yapılmış olup Kurumumuzca sonradan belirlenecek tarihe kadar uygulanacaktır.

1) 01 Mart 2020 tarih itibarı ile sonlanmış veya bu tarihten sonra sonlanacak olan ve kronik hastalığı nedeniyle kişilere düzenlenmiş ilaç teminine yönelik MEDULA Sisteminde kayıtlı olan sağlık raporları (sağlık kurulu raporu ve/veya uzman hekim raporu) geçerli sayılacaktır.

2) Birinci maddede belirtilen sağlık raporu veya halen geçerli sağlık raporu olan kişilerin, bu raporlara istinaden reçete düzenletmeksizin doğrudan "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" kapsamında sözleşmeli olan eczaneden ilaca ilişkin en son karşılanan reçetedeki kullanım dozu dikkate alınarak, 1 (bir) ayı geçmeyecek sürelerde (kür protokolü uygulanan ilaçlarda ise 1 küre yetecek miktarda) olmak üzere reçetesiz ilaç temini yapılması halinde bedelleri Kurumumuzca karşılanacaktır.

3) Hasta bazında "endikasyon dışı ilaç kullanım onayı" verilmiş ilaçların temini aşamasında endikasyon dışı ilaç kullanım izni süreleri kontrol edilerek, bu süreler içerisinde bulunan ilaçların karşılanması gerekmektedir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemelere de uyulacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Memurlar.Net
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