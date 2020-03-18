İngiltere'de koronavirüsten bir Türk öldü
Londra'da yaşayan 54 yaşındaki Türk vatandaşı koronavirüsten hayatını kaybetti
|18 Mart 2020 15:18
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Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları 200 bine yaklaştı, ölü sayısı ise 8 bini geçti. Türkiye de dahil 125'in üzerinde görülen corona virüs yayılmaya devam ediyor.
İngiltere'de corona virüs nedeniyle astım ve şeker hastası 54 yaşındaki bir Türk hayatını kaybetti.
İran'da corona virüs nedeniyle ölü sayısı bin 135'e vaka sayısı 17 bin 361'e yükseldi.
İspanya'da ise vaka sayısı 13 bin 716'ya, ölü sayısı 558'e çıktı.
Kırgızistan'da yyarından itibaren yabancıların ülkeye girişi yasaklandı.
Rusya'da eğitime ara verildi.
Diğer taraftan, ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ardından silah satışlarında hızlı bir artış görüldü.
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