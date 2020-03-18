Öğretmen ve öğrencilerin 'Çanakkale' klibi duygulandırdı
Ordu'nun Korgan ilçesi Kız İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Çanakkale Türküsü klibi seyredenleri duygulandırdı
|18 Mart 2020 16:00
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Ordu'nun Korgan ilçesi Kız İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Çanakkale Türküsü klibi seyredenleri duygulandırdı.
Korgan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin Ordu'nun güzel görüntüleri eşliğinde hazırladıkları 'Çanakkale Türküsü' klibi büyük takdir topladı. İzleyenlerin duygulandığı klip sosyal medyada 10 binlerce beğeni aldı.
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