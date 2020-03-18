1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmen ve öğrencilerin 'Çanakkale' klibi duygulandırdı

Ordu'nun Korgan ilçesi Kız İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Çanakkale Türküsü klibi seyredenleri duygulandırdı
 18 Mart 2020 16:00
Yazdır
Öğretmen ve öğrencilerin 'Çanakkale' klibi duygulandırdı

Ordu'nun Korgan ilçesi Kız İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Çanakkale Türküsü klibi seyredenleri duygulandırdı.

Korgan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin Ordu'nun güzel görüntüleri eşliğinde hazırladıkları 'Çanakkale Türküsü' klibi büyük takdir topladı. İzleyenlerin duygulandığı klip sosyal medyada 10 binlerce beğeni aldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs'ün yayılmasına karşı koruyucu 14 kural
17 Mart 2020 15:11		 Sosyal medyadaki algı operasyonlarına dikkat
17 Mart 2020 11:55
Konteynerde yeni keşif: Katlanabilir konteyner
16 Mart 2020 19:31		 Liseli öğrenciler 545 ton dezenfektanı yetiştirmek için fabrika gibi çalışıyor
16 Mart 2020 13:50
Meslek lisesi öğrencileri 'dezenfektan mesaisi'nde
15 Mart 2020 12:04		 Nevşehir'de okullar dezenfekte ediliyor
14 Mart 2020 19:03
Bakan Selçuk'un açıkladığı lisenin ürünlerine talep arttı
14 Mart 2020 15:53		 Okullara dezenfekte ürün yetiştirmek için gece yarılarına kadar çalışıyorlar
13 Mart 2020 14:27
3 öğretmen, 40 öğrenci okulda yemekten zehirlendi
13 Mart 2020 14:17		 Meslek liselilerin ürettiği dezenfektanlara sipariş yağıyor
13 Mart 2020 11:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:35 - Tatlıses'i iki çalışanı dolandırdı11:32 - Dezenfektanların uzun süreli kullanımı elinizi tahriş edebilir11:28 - Bilecik'te doktor darbına tepki geldi11:18 - Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem11:16 - Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama11:16 - Uzmanından anne adaylarına yeni tip koronavirüs uyarısı11:15 - Gram altın 312 lira seviyelerinde11:15 - Mahrem imam, MİT tırlarının durdurulmasında FETÖ'nün rolünü anlattı11:12 - Sevgilisini yaralayıp intihar girişiminde bulunmuştu, hayatını kaybetti11:11 - Konutta peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi sektöre pozitif etkileyecek
11:11 - İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı11:10 - MEB, 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime başlayacak11:09 - Web Tapu kullanıcı sayısı koronavirüs tehlikesinden sonra arttı11:08 - Kovid-19 nedeniyle evde izolasyona 'aile hekimi' takibi11:07 - AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor11:06 - MEB'den, sözleşmeli personel atamasında örnek uygulama11:05 - Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu11:03 - Sivas'ta kar nedeniyle 82 köyle ulaşım sağlanamıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
'Binlerce virüs vakası var' diyen doktor, herkesten özür diledi
ÖSYM Başkanlığı 9 sınavı ertelediğini duyurdu
Benzin ve Motorine bir indirim daha geliyor
AVM'lerden, 'kapanmak istiyoruz' açıklaması
Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama
Bilim Kurulu'nda görevli doktorların isimleri ve görevleri
Türkiye'nin en büyük giyim markası, tüm mağazaları kapattı
Dolar, kritik sınırı aştı
Asılsız 'korona' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı
İstanbul'daki karantina yurdunda dün gece
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüsün sebebi zinadır 1
sokağa çıkma yasağı 1
altında sert düşüş yaşanması 13
murat boz'un sokağa çıkın çağrısı 4
futbolcuların ligler ertelensin talepleri 11
vaka sayısı binleri geçti 3
3614 vatandaşın türkiye'ye gelmesi 1
dezenfektan 4
Güzide sofi 3
iran'a yapılan corona virüs yardımı 1
SON İLANLAR
Marmara Ereğlisi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Erzurum Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Doğanşar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
İstanbul Çestur 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam