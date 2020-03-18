Trump, saat 19.30 çok önemli bir açıklama yapacak
Son dakika haberlere göre, dünyanın her yerini saran corona virüs salgınında bugün bir Türk vatandaşı Londra'da yaşamanı yitirdi. Yeryüzünde 200 binden fazla insana bulaşan Covid-19, şimdiye kadar 8 8 bin 200'den fazla can aldı. Son 24 saatte İran'da 147, İspanya'da 65 kişi yaşamını yitirdi. Cibuti, Gambia ve Kırgızistan gibi ülkelerde ilk Covid-19 vakaları görüldü, ABD Başkanı Trump, akşam saatlerinde çok önemli bir açıklama yapacağını duyurdu
|18 Mart 2020 16:22
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