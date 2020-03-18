Altın yeniden yükselişe geçti
|18 Mart 2020 16:35
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 315 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 303 bin lira, en yüksek 315 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,44 artışla 315 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 187 milyon 330 bin 119,08 lira, işlem miktarı ise 3.806 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 192 milyon 258 bin 308,93 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Nil Kıymetli Madenler ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|308.000,00
|1.470,40
|En Düşük
|303.000,00
|1.482,40
|En Yüksek
|315.500,00
|1.520,00
|Kapanış
|315.500,00
|1.503,45
|Ağırlıklı Ortalama
|306.157,21
|1.487,44
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|1.187.330.119,08
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|3.805,87
|Toplam İşlem Adedi
|135
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