Türkiye'de kaç kişiye korona virüsü testi yapıldı?
|18 Mart 2020 16:42
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Corona virüsü vaka sayısı artarken alınan önlemler artırılıyor. Şu an Türkiye'de 98 kişide corona virüsü testinin pozitif olduğu ve bir kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.
Sağlık Bakanlığı corona virüsü salgını ile ilgili hastanelerde alınan önlemleri artırıyor. Bunun yanında bakanlıktan edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerine kadar Türkiye'de 8002 kişiye corona virüsü testi yapıldığı öğrenildi.
HANGİ ÜLKEDE KAÇ KİŞİYE CORONA VİRÜSÜ TESTİ YAPILDI?
Business Insider'ın derlediği bilgilere göre en fazla Covid-19 testi yapılan ülke Çin. 113,5 milyon nüfusu olan Çin'in Guandong eyaletinde 320 bin test yapıldı.
İkinci sırada 189 bin test ile Güney Kore yer alıyor. Bu ülkenin nüfusu ise 51,3 milyon.
Virüsün en yoğun görüldüğü ülkelerden 60,5 milyon nüfuslu İtalya'da ise 8 mart tarihi itibariyle yapılan test sayısı 50 bin.
67,8 milyon nüfusu olan İngiltere'de yine 8 mart tarihi itibariyle yapılan test sayısı 23 bin 500.
127 milyon nüfuslu Japonya'da 8 bin 400 kişiye test yapıldı.
329 milyon nüfusa sahip Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ise 7 bin 700 kişiye test uygulandı.
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