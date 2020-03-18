Motorinde 27 kuruş indirim
|18 Mart 2020 16:46
|Yazdır
Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş indirime gidilecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,75 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,48 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,65 liradan 5,38 liraya, İzmir'de 5,77 liradan 5,50 liraya inecek.
- Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Akaryakıt Fiyatlarında İndirimEPGİS (@trepgis) March 18, 2020
19/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
Motorinde 27 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Benzin ve Motorine bir indirim daha geliyor
19 Mart 2020 09:23
|Brent petrolün varili 25 doların altına düştü
18 Mart 2020 20:54
|Motorine 2. büyük indirim geliyor
18 Mart 2020 09:24
|Sebze ve meyve fiyatları düştü ama pazarlar boş kaldı
17 Mart 2020 20:35
|Benzin fiyatlarına 3. büyük indirim
17 Mart 2020 09:37
|Altın ve petrol fiyatları geriliyor
16 Mart 2020 21:08
|Benzine 7 kuruş zam
16 Mart 2020 19:11
|Brent petrol, Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyesinde
16 Mart 2020 16:52
|Benzine bu gece zam geliyor
16 Mart 2020 09:59
|Benzinin saltanatı 5 gün sürecek
15 Mart 2020 08:45