Kahvehaneden hastaneye gitti virüs çıktı iddiası

TÜRKİYE'de koronavirüs sebebiyle 1 kişi yaşamını yitirirken vaka sayısı katlanarak arttı ve 98'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaşamını yitiren kişinin 89 yaşında olduğunu açıkladı. Bu kişinin eczacı olduğu söyleniyor. Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya ise bugün canlı yayında ilginç bir vakayı aktardı. Bir kişinin kahvehanede otururken öksürük şikayetiyle rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığını anlatan Sarıkaya, bu kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Hastane personelinin ilk etapta bu kişiyi KOAH hastası sandığını belirten Muharrem Sarıkaya, söz konusu kişinin doktor ve hemşireleri virüs tehlikesine attığını anlattı.

Türkiye genelinde ise koronavirüs karantina vakaları artmaya başladı. İşte koronavirüsle ilgili son haberler:

Ölen kişi Beyoğlu Melis Eczanesi'nin sahibi ünlü eczacısı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 89 yaşındaki bir kişinin koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden o ilk kişinin Beyoğlu'ndaki Melis Eczanesi'nin sahibi İhsan Giray (89) olduğu iddia edildi. CHP'nin son İstanbul kongresinde İl Başkanlığı'na adaylığını koyan Nurhan Çetinkaya, "Virüsten vefat eden kişi Beyoğlu Melis Eczanesi Sahibi İhsan bey... Eşinde de pozitif çıktı. Çin'li birisiyle temasta bulunan eczanenin kalfası da hastanede yatıyor" paylaşımı yaptı. İstanbul Eczacılar Odası da İhsan Giray'ın vefatını internet sitesinde paylaştı.

Beyoğlu'nda dört kişilik bir aile Corona Virüsü şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Özel kıyafetleri sağlık ekipleri tarafından gece saatlerinde hastaneye kaldırılan 4 kişilik ailenin durumu yapılacak olan testlerin ardından belli olacak. Ambulans ile sokağa gelen ekipler, aile üyelerini virüs testinden geçirmek için ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse dair bir haber de Kastamonu'dan geldi. Tosya ilçesinde yolcu otobüsünün şoförü A.Y. (40) rahatsızlanması üzerine koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Giresun'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünün şoförü A.Y., gece 01.00 sıralarında seyir halindeyken rahatsızlandı. A.Y, Tosya yakınlarında otobüsü yol kenarında durdurarak, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri nedeniyle A.Y.'yi koronavirüs şüphesiyle Tosya Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından A.Y., Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, gözlem altına alındı. A.Y.'den kan örneği alınarak, Ankara'ya gönderildiği belirtildi.

Adana'da 3 kişi karantinada

Cizre'den Adana'ya gelen yolcu otobüsü içerisinde Irakta çalışan 3 kişinin ihbarını alması üzerine, Bahçeşehir Mahallesi Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü önünde otobüsü durdurdu. Polis otobüsü durduktan sonra Büyükşehir Belediyesi Adana Merkez Otogarına kadar kendilerine eşlik edeceğini bildirdi. Otogara sağlık ekipleri yönlendirildi. Otobüste bulunan 3 kişi 'Korona virüs' şüphesiyle sağlık ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine götürülerek karantinaya alındı.

Aydın'daki şüpheli 23 vakanın test sonuçları

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın'da Koronavirüs şüphesi ile gözetim altına alınan 23 kişiden 22'sinin testlerinin negatif çıktığını, bir kişinin ise test çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Vali şu bilgileri verdi:

-'Şu ana kadar ilimizde 23 şüpheli vak'a tespiti var. Bunların teste gönderilen 23 vak'adan 22'si negatif olarak geldi. Dün gece Çine ilçemizden gönderilen bir vak'ayla ilgili de çalışmalar devam ediyor, onun da negatif olacağını umut ediyoruz." Vali umreden dönen 408 kişinin illerinde bulunduğunu ve bu kişilerin durumlarının evlerinden takip edildiğini açıkladı.

Bartın'da şüpheli vaka

Bartın'da koronavirüs ile ilgili kuvvetli şüpheli bir vakanın karantina altına alındığı bildirildi. Konuyla ilgili bilgi veren Bartın Valiliği şu bilgiler verildi:

"İlimizde yurt dışı ve umre hikayesi olanlar ile pandemi benzeri belirtileri olan bütün vatandaşlarımız belirlenen stratejilere uygun olarak evlerinde veya hastanelerde yakından izlenmektedir. Şu an itibariyle hastanemizde yatan olası kuvvetli şüpheli bir vak'a bulunmakta olup tam izole durumda, bütün tıbbi tedavileri yapılmaktadır. Belirlenen algoritma gereğince bu kişi ile temas eden bütün kişiler Valiliğimizce belirlenen izole bir alanda karantinaya alınmıştır. Bu karantinaya 15 Marttan sonra İlimize yurt dışından da giriş yapanlarda dahil edilecektir."

Çorum'da bir şüpheli vaka

Çorum'da ismi açıklanmayan bir kişi, 'yüksek ateş ve boğaz ağrısı' şikayetiyle Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Yavruturna Aile Sağlık Merkezine başvurdu. Hasta, kapsamlı kontrol için çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada özel bir odada gözlem altına alınan hasta için viral enfeksiyon tanısı konuldu. Genel sağlık durumu iyi olduğu belirtilen hastadan alınan kan örnekleri incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Uşak'taki şüpheli vakaların durumu

UŞAK'ta, 12 kişi koronavirüs şüphelisiyle gözlem altına alınmıştı. Vali Funda Kocabıyık bu hastaların test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Vali şu bilgileri verdi:

-"Sağlık kuruluşlarımıza yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle başvuran ve koronavirüs şüphesiyle gözetim altına alınan 12 hastamızın tahlil sonuçları temiz çıktı. Endişeye gerek yok ancak tedbirli olacağız.'

Malatya'daki şüpheli vakalar

Malatya'da şimdiye kadar 11 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınmıştı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli vakaların durumuna ilişkin şu bilgileri verdi

-"11 olası vakanın sonuçları negatif geldi. Son olarak yine olası vaka ihtimali olan 2 hastamızdan da numune aldık, gönderdik ve sonuçlarını bekliyoruz. Hastaların numunelerini gönderdikten sonra sanki hasta koronavirüs enfeksiyonuymuş gibi biz izole bir odaya alıyoruz. O şekilde takip ediyoruz. Sonuç negatif geldikten sonra genel durumu da iyiyse evine gönderiyoruz" .