Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|18 Mart 2020 17:06
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,4720
|6,4730
|6,4590
|6,4600
|Avro
|7,1100
|7,1110
|7,0500
|7,0510
|Sterlin
|7,7800
|7,8190
|7,6110
|7,6490
|İsviçre Frangı
|6,7210
|6,7550
|6,6780
|6,7110
|ANKARA
|ABD Doları
|6,4500
|6,5000
|6,4350
|6,4850
|Avro
|7,0900
|7,1500
|7,0200
|7,0800
|Sterlin
|7,7070
|7,8890
|7,5100
|7,6770
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