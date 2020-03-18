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Sağlık Bakanlığından seyyar görev tazminatı ödenecek personel açıklaması

Sağlık Bakanlığı, 2020 yılı içinde toplam 9.782 personeline seyyar görev tazminatı verecek
 18 Mart 2020 17:05
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Sağlık Bakanlığından seyyar görev tazminatı ödenecek personel açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının onayı doğrultusunda seyyar görev tazminatı verilebilecek unvanları ve adam/gün sayılarını belirledi.

Bakanlığın taşra teşkilatı birimlerine gönderdiği yazıya göre, 776 tabip, 154 diş tabibi, 9 tıbbi teknolog, 4 biyolog, 1.762 Hemşire, 2.801 Sağlık memuru/sağlık teknisyeni,/ sağlık teknikeri, 3.283 ebe, 564 şoför ve 429 VHKİ, hizmetli, olmak üzere toplam 9.781 personele seyyar görev tazminatı verilecek

Seyyar görev tazminatı, asli görevleri gereği, memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere verilmektedir.

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