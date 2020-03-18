Öğretmen adayları sonuçları bekliyor
|18 Mart 2020 17:19
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Milli Eğitim Bakanlığının daha önce açıklamış olduğu takvime göre, sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının 18 Mart 2020 tarihinde (bugün) açıklanması gerekiyordu.
Yine, geçen hafta yapılan açıklamada, koronavirüsten dolayı bir tören düzenlenmeyeceği belirtilmişti.
Ancak, kamu kurumlarında mesai saatleri sona ermiş olmasına rağmen, sonuçlar hala açıklanamadı.
Öğretmen adayları merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor.
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