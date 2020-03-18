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Öğretmen adayları sonuçları bekliyor

20 bin öğretmen atamasında, adaylar sonuçları bekliyor
 18 Mart 2020 17:19
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Öğretmen adayları sonuçları bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığının daha önce açıklamış olduğu takvime göre, sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının 18 Mart 2020 tarihinde (bugün) açıklanması gerekiyordu.

Yine, geçen hafta yapılan açıklamada, koronavirüsten dolayı bir tören düzenlenmeyeceği belirtilmişti.

Ancak, kamu kurumlarında mesai saatleri sona ermiş olmasına rağmen, sonuçlar hala açıklanamadı.

Öğretmen adayları merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor.

memurlar.net forumunda, öğretmen atamasına dait paylaşımları görmek için tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

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