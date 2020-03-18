Tutuklunun koronavirüs şüphesiyle tahliye edildiği iddiası yalanlandı
|18 Mart 2020 17:43
|Yazdır
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bazı basın ve yayın organlarında, "Hasta tutuklu D.A., Korona virüs salgını sebebiyle tahliye edildi" başlıklarıyla çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, sanığın korona virüs şüphesiyle tahliye edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.
Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan D.A.'nın, 10.Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada yargılanmasına devam edildiğinin belirtildiği açıklamada, sanığın sağlık raporunda tanısı konulan rahatsızlıkları nedeniyle aynı mahkemece yapılan değerlendirmede 17 Mart'ta adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildiğini kaydedildi.
Açıklamada, sanık D.A.'nın korona virüs şüphesiyle tahliye edildiği yönündeki haber ve yayınların gerçeği yansıtmadığı ve Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bugüne kadar Korona virüs tanısı konulan tutuklunun bulunmadığı, tedbirlerin alındığı belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'daki karantina yurdunda dün gece
19 Mart 2020 08:57
|Ankara'da yoğun kar, kenti beyaza bürüdü
18 Mart 2020 23:50
|Taksiciler ile memurlar arasında 'kuş' tartışması
18 Mart 2020 23:44
|İstanbul'da akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu
18 Mart 2020 20:59
|Malatya-Sivas kara yolu çift yönlü trafiğe kapandı
18 Mart 2020 20:42
|Ankara'da koronavirüs etkisi
18 Mart 2020 20:10
|Sınıra yüklenen sığınmacılara gazla müdahale edildi
18 Mart 2020 19:32
|Erzurum'da 2 kişi 'korona virüsü' şüphesiyle karantinaya alındı
18 Mart 2020 18:41
|Bursa Vergi Dairesinde korona şüphesi
18 Mart 2020 18:24
|Valilikten, KKTC'den gelenlerin kontrolleri yapılıyor açıklaması
18 Mart 2020 16:10