Alavesli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

ERDOĞAN: SİZDEN RİCAM, MÜMKÜN OLDUĞUNCA EVDEN ÇIKMAYALIM Erdoğan, 4 saatlik toplantı sonrasında açıklama yaptı. Erdoğan "Milletimin her bir ferdinden ricam, mümkün olduğunca evlerinden çıkmamalarıdır. Kendimiz zarar görmesek de sevdiklerimize bulaştırabiliriz. Tekrar söylüyorum. Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaş evinden çıkmamalıdır, kimseye temas etmemeli, işlerine gidenler mesai çıkışı hemen evlerine dönemlidir. " dedi. Erdoğan ayrıca, "İstanbul ve Ankara'da başlatılacak bir çalışmayla 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılarımıza koruyucu maske ve kolonya dağıtacağız." dedi.