Koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşım yapan 55 hesaba soruşturma
Korona virüs salgınıyla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yapan 55 hesap tespit edilerek soruşturma başlatıldı
|18 Mart 2020 18:08
|Yazdır
Korona virüs salgınıyla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yapan 55 hesap tespit edilerek soruşturma başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden korona virüs salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, 28'i İstanbul, 23'ü farklı iller ve 4'ü yurt dışı kaynaklı 55 hesabı tespit ederek, hesaplarla ilgili soruşturma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Rize'de asılsız koronavirüs haberine soruşturma
18 Mart 2020 17:46
|Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
18 Mart 2020 09:23
|Yalova'daki yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi daha gözaltında
17 Mart 2020 14:32
|Kendini zabıta müdürü olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
17 Mart 2020 10:45
|İstismardan yargılanan öğretmen hakim karşısına çıktı
16 Mart 2020 23:24
|Asılsız koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili işlem başlatıldı
16 Mart 2020 19:07
|Marketlerle ilgili 'sahte' gizli belgeye soruşturma
16 Mart 2020 14:01
|Akraba kıyağından zimmet vurgununa
15 Mart 2020 09:21
|Yalova'da paralar böyle kaçırılmış
15 Mart 2020 08:25
|'Ajan' soruşturmasında polise gösterilmeyen SMS
14 Mart 2020 08:16