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Koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşım yapan 55 hesaba soruşturma

Korona virüs salgınıyla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yapan 55 hesap tespit edilerek soruşturma başlatıldı
 18 Mart 2020 18:08
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Koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşım yapan 55 hesaba soruşturma

Korona virüs salgınıyla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yapan 55 hesap tespit edilerek soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden korona virüs salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, 28'i İstanbul, 23'ü farklı iller ve 4'ü yurt dışı kaynaklı 55 hesabı tespit ederek, hesaplarla ilgili soruşturma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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