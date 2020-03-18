KKTC Sağlık Bakanı Pilli, hastaneye kaldırıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlar Kurulu sırasında tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
|18 Mart 2020 19:08
|Yazdır
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlar Kurulu sırasında tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, koronavirüs nedeniyle yapılan Bakanlar Kurulu'nda rahatsızlaşan Pilli, hemen Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Demirören Haber Ajansı'na konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Pilli'nin stres ve yorgunluktan hastaneye kaldırıldığı, bir şeyinin olmadığını söyledi. Gözlem altına alınan Pilli'nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor
19 Mart 2020 11:07
|AK Parti'den belediye başkanlarına koronavirüs tedbirleri genelgesi
19 Mart 2020 09:45
|Korona nedeniyle infaz indirimi yeniden gündemde
19 Mart 2020 09:28
|Türkiye'de yapılan corona virüs anketinden çıkan çarpıcı sonuç!
19 Mart 2020 08:00
|Meclis'te 147 vekil risk grubunda
19 Mart 2020 07:16
|19 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
19 Mart 2020 00:01
|Albayrak: İhtiyaç halinde yeni paketler devreye girecek
18 Mart 2020 22:03
|İletişim Başkanlığı, dünya'daki vaka durumunu açıkladı
18 Mart 2020 21:40
|'Salgın sebebiyle sanığın tahliye edildiği' haberi yalanlandı
18 Mart 2020 20:50
|'Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak'
18 Mart 2020 19:46