Koronavirüs motorlu kuryeleri de etkiledi
|18 Mart 2020 19:12
|Yazdır
Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'de pek çok şirket evden çalışma modeline geçti. Bu sebeple evde vakit geçirenlerin sayısı artarken vatandaşlar internet üzerinden alışverişe yöneldi. Sanal alışverişe ilginin artmasının yanı sıra ödeme yöntemleri de değişti.
"ELDEN PARA VERMİYOR, HAVALE YA DA POS CİHAZLARI İLE ÖDEME YAPIYORLAR"
Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir ise koronavirüs sebebiyle yaşadıkları değişiklikleri anlattı. Özdemir, "Pek çok kurumsal firma koronavirüs sebebiyle çalışmayı durdurdu. Çalışanlar da minimum düzeyde çalışan bulunduruyor. Dolayısıyla hem lojistik hem de diğer sektörlerde olsun İstanbul genelinde işleri yüzde 80 oranında düştü. İnsanların evde durması sebebiyle insanlar e-ticaret siteleri, sanal market kuryeleri yoğunluk yaşıyor. Ödeme kısımlarında online ödemeler başladı. Elden para vermiyor, havale ya da pos cihazları ile ödemeler yapıyorlar. Biz motosikletli kuryeler sürekli buff kullanıyoruz zaten. Riski en aza indirmek amacıyla internet üzerinden alışveriş yaptıkları için ödemeyi bu kanallardan yapıyorlar. Sipariş verdikleri zaman kendileri direkt almıyor, kapıya astırıyor, ödemeyi internet üzerinden yapıyor. Ev sahibinin siparişi aldıktan sonra kapıyı silmesi gerekiyor. Aldığı poşetleri hijyenik olarak boşaltması gerekiyor. Burada öncelik evin içinde barınan kişilerde. Dışarıdaki insan kendini ne kadar korursa korusun açık havada ve virüsün ona bulaşma olasılığı daha yüksek" diye konuştu.
Motorlu kuryelik yapan Serkan Ziya Karaca ise maske ile çalıştığını belirterek, "Öncelikle kendi sağlığımı korumak için maske takıyorum ve sürekli ellerimi yıkıyorum. İnsanlarla aramızdaki mesafeyi koruyoruz. Önceden daha yakındık, buradaki insanlarla yan yana duruyorduk. Ancak şimdi mesafe koymaya başladık. Bizim işlerimizi de etkiledi. Biz gümrüklerle çalışıyorduk. Bizim işlerimizi de etkiledi doğal olarak. Nakit ya da havale yolu ile çalışıyoruz. Şu an nakit hiç almıyorum. Gittiğimde firmamız size havale yolu ile ödeme yapacak diyorlar" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dezenfektanların uzun süreli kullanımı elinizi tahriş edebilir
19 Mart 2020 11:32
|Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
19 Mart 2020 11:18
|İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı
19 Mart 2020 11:11
|Sivas'ta kar nedeniyle 82 köyle ulaşım sağlanamıyor
19 Mart 2020 11:03
|Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' twitine Çankırı'dan tuz lambalı destek
19 Mart 2020 10:28
|İşten atılan itfaiyeciler: Biz olsaydık Yasemin'i kurtarırdık!
19 Mart 2020 10:11
|Mehmetçiğin kucağından indirmediği sığınmacı çocuğu Yunan gaza boğdu
19 Mart 2020 10:04
|Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
19 Mart 2020 09:17
|Van'nın Gürpınar ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19 Mart 2020 08:48
|Virüse karşı kadınlar daha tedbirli
19 Mart 2020 08:40