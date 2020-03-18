YÖK toplantısında Korona önlemi
YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın bugün üniversitelerde uzaktan eğitim ile ilgili yaptığı basın açıklamasında virüs önlemi alındı
|18 Mart 2020 19:18
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Kamu kurumları yapacakları toplantılar için de Koronavirüs için önlem almaya başladı.
YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın bugün üniversitelerde uzaktan eğitim ile ilgili yaptığı basın açıklamasında virüs önlemi alındı.
Memurlar.net'in de katıldığı toplantıda, oturma düzeni 1'er kişi boş kalacak şekilde ayarlandı.
Memurlar.net'in de katıldığı toplantıda, oturma düzeni 1'er kişi boş kalacak şekilde ayarlandı. Basın toplantısında gösterilen bu sağlık hassasiyetinden dolayı YÖK Başkanlığına teşekkür ederiz.YÖK Başkanı açıkladı. Vize sınavları ertelenecek mi?
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