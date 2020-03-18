Karantinadakiler yurtta yakınları ise yurt önünde bekliyor
|18 Mart 2020 19:26
|Yazdır
Avrupa'nın 9 ülkesinden getirilen Türklerden bir kısmı Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman yurduna yerleştirilerek karantina altına alındı. Karantinadakilerin yakınları yurdun önüne gelerek yakınları için gıda, giyim, ilaç gibi çeşitli malzemeler vermek için geldi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yurt çevresinde getirilen malzemeler de polis ekiplerince titiz bir şekilde incelendi. Yeni, kapalı paket ve ambalajlarda temel ve zaruri ihtiyaçları karşılaması gereken malzemeler görevliler tarafından karantina altındaki kişilere verilmek üzere teslim alındı. Şartları karşılamayan malzemeler ise içeriye alınmadı.
YAKININA SESLENDİ
Yakını için getirdiği malzemeleri görevlilere teslim ettiği sırada karantina altında bulunan bir kadın pencereye çıkarak "Kardelen" diye seslendi. Yakının sesini duyan kadın koşarak binanın önünde bulunan kaldırıma gitti ve bir süre burada yakınıyla sohbet etti. Belçika'dan gelen yakını karantinaya alınan ve yakınına ihtiyaçlarını getiren bir başka vatandaş , "Kıyafetleri eksikti onları getirdim. İlacı bitmek üzereydi onu getirdim. Su ısıtıcısı istemişti ama almayacaklar büyük ihtimal sadece elzem ihtiyaçlarını alıyorlarmış. Kontrol ediyorlar. Mama, ilaç giysi gibi bir liste okundu onlar aklımda kaldı. Kahve getirmiştim onu da almıyoruz dediler" diye konuştu.
DEZENFEKTE YAPILDI
Polis ekipleri yurt çevresine geniş güvenlik önlemi alırken, belediyeye ait bir ilaçlama aracı da yurt önüne geldi. Yaya ve araç trafiğine kapalı olan yurt girişinin bulunduğu caddeye giren araçla dezenfekte çalışması yapıldı. Araç yurt çevresini de dolaşarak bir süre dezenfekte işlemi yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dezenfektanların uzun süreli kullanımı elinizi tahriş edebilir
19 Mart 2020 11:32
|Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
19 Mart 2020 11:18
|İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı
19 Mart 2020 11:11
|Sivas'ta kar nedeniyle 82 köyle ulaşım sağlanamıyor
19 Mart 2020 11:03
|Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' twitine Çankırı'dan tuz lambalı destek
19 Mart 2020 10:28
|İşten atılan itfaiyeciler: Biz olsaydık Yasemin'i kurtarırdık!
19 Mart 2020 10:11
|Mehmetçiğin kucağından indirmediği sığınmacı çocuğu Yunan gaza boğdu
19 Mart 2020 10:04
|Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
19 Mart 2020 09:17
|Van'nın Gürpınar ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19 Mart 2020 08:48
|Virüse karşı kadınlar daha tedbirli
19 Mart 2020 08:40