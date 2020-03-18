Sınıra yüklenen sığınmacılara gazla müdahale edildi
Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan, gaz bombalarıyla müdahale etti.
|18 Mart 2020 19:32
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Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan, gaz bombalarıyla müdahale etti.
Ormanlık alanda toplanan sığınmacılar bir anda Arda Nehri yakınlarından Yunanistan sınırına doğru hareket etti.
Binlerce sığınmacıyı gören Yunan askeri hava ateş açtı, gaz bombaları attı.
Gazdan çok sayıda sığınmacı etkilendi.
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