Rektör Çomaklı'nın paylaştığı video binlerce beğeni aldı
|18 Mart 2020 19:42
|Yazdır
ANADOLU Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın küçük yaştaki oğlunun, koronavirüs korkusu nedeniyle tüm kıyafetlerini banyoda yıkadığı video, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın oğlu, koronavirüsten korktuğu için evdeki tüm kıyafetleri banyoda yıkadı. Su sesini duyup, banyoya giren Rektör Çomaklı, cep telefonuyla çektiği oğlunun kamera görüntülerini, sosyal medyada paylaştı.
Çomaklı'nın, "En kapsamlı ve samimi virüs temizliği. Su sesine koşunca gördük ki, suyu açmış ve evde ne var ne yok suyun altına atıyor. 'Ne yaptın böyle' deyince, suçluluk duygusundan ağlamaya başladı. Ben de kısa da olsa videosunu çektim. Annesi baygınlık geçirecek. Bunları nerede, nasıl kurutacağız?" yazısıyla paylaştığı video kısa sürede binlerce beğeni aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Başkan Yardımcısı şiveyle koronavirüs tedbirlerini anlattı
18 Mart 2020 23:28
|Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler
11 Mart 2020 23:01
|1 dakikada corona virüs hakkındaki efsaneler ve gerçekler
10 Mart 2020 22:24
|Erdoğan ile Stoltenberg, koronavirüs nedeniyle tokalaşmadı
09 Mart 2020 20:18
|MSB'den kadınlar günününe özel video
08 Mart 2020 16:26
|Günlerdir aranan 3 liseli kızın görüntüleri ortaya çıktı
24 Şubat 2020 19:28
|Polisten ilginç anons: Bir, iki, üç gülümseyin çekiyorum
23 Şubat 2020 22:37
|Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor
22 Şubat 2020 17:51
|Drift yaparken kazayı çekti
22 Şubat 2020 17:28
|İlkokullu Mehmet'in Türk Bayrağı hassasiyeti
08 Şubat 2020 16:18