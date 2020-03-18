Rektör Çomaklı'nın paylaştığı video binlerce beğeni aldı

ANADOLU Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın küçük yaştaki oğlunun, koronavirüs korkusu nedeniyle tüm kıyafetlerini banyoda yıkadığı video, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın oğlu, koronavirüsten korktuğu için evdeki tüm kıyafetleri banyoda yıkadı. Su sesini duyup, banyoya giren Rektör Çomaklı, cep telefonuyla çektiği oğlunun kamera görüntülerini, sosyal medyada paylaştı.

Çomaklı'nın, "En kapsamlı ve samimi virüs temizliği. Su sesine koşunca gördük ki, suyu açmış ve evde ne var ne yok suyun altına atıyor. 'Ne yaptın böyle' deyince, suçluluk duygusundan ağlamaya başladı. Ben de kısa da olsa videosunu çektim. Annesi baygınlık geçirecek. Bunları nerede, nasıl kurutacağız?" yazısıyla paylaştığı video kısa sürede binlerce beğeni aldı.