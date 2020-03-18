Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

Biz sınavlar konusunda ertelenmesi konusunda bir karar verecek olursak bizim olasılıklar içinde gördüğümüz bir konu olur. Öğrencilerin gireceği sınavlarda okulların açık olduğu zaman işlenen sorularını sınav paketimiz de var, tüm konuları işleyen soru paketimiz de var. Şu anda bizim erteleme gibi bir konu masamızda yok. Bilim Kurulu ile bağlantılı olarak değerlendiriyoruz. Her koşulda tedbirimizi almamız gerekiyor.

Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak, yüz yüze eğitimde alınan konular sınava dahil olacak. Sadece okul açıkken işlenen konulardan sınav olacak.

Öğrenciler bu dersleri izlerlerse ve erişmek isteyeceği her içerik EBA'da var. Sadece uzaktan eğitimle beklentiler karşılanamaz. 20 dakikalık dersler olacak, öğretmenler anlatacak.

(Yaz tatili geç mi başlayacak?)

Her türlü senaryo ile çalışmamız var. Her türlü çalışmamız ve altyapımız var.

Hayat devam ediyor, sükunet içinde, tedbirlerimiz alarak gereğini yaptığımız kanaatindeyim.

Her hafta etkinlik önerileri yayımlıyoruz. Okulun açıldığı ilk gün teneffüs 40 dakika olacak.

Meslek liselerinde maske üretimine başladık. Maskeleri piyasaya göre çok ucuza üretiyoruz.

Öğretmen atamalarıyla ilgili bir takvim açıklanacak.