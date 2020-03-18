'Öğretmen atamalarıyla ilgili bir takvim açıklanacak'
NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk "Öğretmen atamalarıyla ilgili bir takvim açıklanacak. " dedi.
|18 Mart 2020 20:18
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları;
Meslek liselerinde maske üretimine başladık. Maskeleri piyasaya göre çok ucuza üretiyoruz.
Öğretmen atamalarıyla ilgili bir takvim açıklanacak.
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