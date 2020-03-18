İtalya'da bir günde en yüksek ölüm
|18 Mart 2020 20:22
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İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 475 kişi artarak 2 bin 978'e yükseldi.
Ülkede, 21 Şubat'ta patlak veren Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 28 bin 710'a ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 35 bin 713 olduğunu bildirdi.
Borrelli, dün 2 bin 941 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 1084 kişi artışla 4 bin 25'e çıktığını açıkladı. Sivil savunma yetkilisi, iyileşenlerdeki artışın önemli olduğunu belirtti.
Borrelli, ölü sayısının düne göre 475 kişi arttığını ve toplam sayının 2 bin 978'e yükseldiğini bildirdi.
Angelo Borrelli'nin açıkladığı rakam, ülkede 4 haftadır yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle devam eden acil durumda bir günde en yüksek sayı oldu.
Borrelli, virüs bulaşmasının önüne geçmek için halktan sokağa çıkışı en az seviyeye indirmelerini istedi.
Lombardiya bölgesel yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera da bölgelerindeki vaka sayısındaki artışın düne göre daha az olduğunu ancak bugünkü kayıpların 319'unun bölgelerinden olduğunu söyledi.
İtalya Başbakan Giuseppe Conte, kabinesini akşam saatlerinde olağanüstü topladı.
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