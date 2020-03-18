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İstanbul'da plaka devir ve tahsis işlemleri durduruldu

 18 Mart 2020 20:30
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İstanbul'da plaka devir ve tahsis işlemleri durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, ticari plaka devir, tahsis ve araç değişim işlemlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülmeye başlanan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı önlemler alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ticari plaka (taksi, taksi-dolmuş, minibüs, servis) devir, tahsis ve araç değişim işlemleri, ikinci bir duyuruya kadar Başkanlığımız tarafından durdurulma kararı alındı. İnteraktif olarak e-tuhim sistemi üzerinden yapılan başvurulara ise işlem yapılmakta ve cevap verilmektedir."
Anadolu Ajansı
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