İş dünyası 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'ndan memnun

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası duyurduğu "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketini, Türk ihracatçısını önümüzdeki dönemde rahatlatacak önemli bir hamle olarak görmekteyiz." açıklamasında bulundu.

Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Çankaya'da gerçekleştirilen Koronavirüs Toplantısı'nda Türkiye ve ihracatı adına çok kritik kararlar alındığını belirten Gülle, şunları kaydetti:

"TİM ve ihracatçı birliklerimizin katılımı ile hazırlanan önlemler teklifinin Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Heyeti tarafından açıklanan tedbirler paketinde yer alması ihracatçılarımızı memnun etmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6'şar ay ertelenmesi, firmaların bankalara olan kredi ana para ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak olması, ihracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği, Kredi Garanti Fonu (KGF) limitinin 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılması, asgari ücret desteği gibi tedbir paketinde yer alan hususlar Türk ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketini, Türk ihracatçısını önümüzdeki dönemde rahatlatacak önemli bir hamle olarak görmekteyiz."

- "Yoğun çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz"

Türkiye'nin, ilk andan itibaren "küresel salgın" sıfatını kazanmış olan koronavirüs tehdidini ciddiyetle ele alarak, gerekli tüm tedbirleri aldığını belirten Gülle, yürütülen şeffaf ve akılcı politikalar nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bakanlara, Bilim Kurulu'na ve ilgili kurumların çalışanlarına teşekkür etti.

Gülle açıklamasını şöyle tamamladı:

"Uluslararası piyasalarda virüsün ciddi yayılım gösterdiği ülkelerden kaynaklı arz problemlerine Türkiye olarak 'güvenilir liman tedarikçi' konumumuzla, bölgesel ve küresel ölçekte bir tedarikçi rolü üstlenebileceğimizi her fırsatta ifade ediyoruz. Önümüzdeki süreçte ihracatımızın dünyadaki bu olumsuz tablodan etkilenmemesi adına ihracatçılarımızın talepleri doğrultusunda konuyla ilgili yoğun çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İhracatın saha neferleri olarak, bu süreçte üstümüze düşen, devletimizin bizden beklediği ne varsa yerine getirmeye hazırız."

- "Bunu bir seferberlik haline getirmek durumundayız"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbirler, koronavirüsün etkilerine karşı ekonomimizin 'koruyucu maskesi' olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Tedbirlerin istihdamı, üretimi ve en önemlisi de insanı öncelemesinin, salgın sonrası Türkiye'nin pozitif ayrışma hedefini de güçlendireceğini belirten Avdagiç, "Dünyada yakın dönemde benzeri olmayan bu krizde devlet, halk, reel sektör ve finans kesimi birlikte yol alıyoruz. Bu dörtlü iş birliğini artırmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. İnanıyoruz ki bu tedbirlerle nakit akışı bozulan firmalar üzerindeki koronavirüs etkisi inecektir." ifadelerini kullandı.

KOBİ'lerin kredi borçlarının ertelenmesi, Kredi Garanti Fonu (KGF) limitlerinin artırılması, temerrüde düşen firmalara mücbir sebep kaydı düşülmesi, ihracatçının desteklenmesi ve çeşitli sektörlerde KDV ve SGK primlerinin ertelenmesinin piyasada nakit akışını artıracağını belirten Avdagiç, şöyle devam etti:

"Ülkemiz ve dünya için son derece zorlu olan bu süreçte devletin, halkımızın ve iş dünyamızın üzerine eşit sorumluluk düşüyor. Bizi koronavirüsten koruyacak olan en büyük güç, toplumsal dayanışmamız olacaktır, devletin aldığı tedbirleri harfiyen yerine getirmemiz olacaktır, hep birlikte hareket etmemiz olacaktır. Bunu bir seferberlik haline getirmek durumundayız. Cumhurbaşkanımızın da mesajında işaret ettiği gibi, bizler de iş dünyası olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

- "Allah'ın izni ile bu süreci hep birlikte atlatacağız"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin iş dünyasının talepleriyle örtüştüğünü ifade ederek, "Toplantıda ele alınan konular itibarıyla devlet yetkililerimizin sürece çok hakim olduğunu gördük. Alınan tedbirler insan yaşamı üzerine kurulu ve olmazsa olmaz tedbirler. Milletçe açıklanan tüm kararlara sonuna kadar uygulamalı olarak destek vermemiz gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Devletin bu paketle üzerine düşen sorumlulukları aldığını aktaran Aydın, iş dünyasının da istihdam konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğine işaret etti. Aydın şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak bizlere düşen; iki aylık süre içerisinde tüm şartlarımızı ortaya koyarak işçilerimize sahip çıkmak, üretime ve ticaretimize devam etmek. Açıklanan bu kararlardan ötürü Cumhurbaşkanımıza ve hükümet yetkililerine teşekkür ediyor, yeni paketin iş dünyamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Allah'ın izni ile bu süreci hep birlikte, en hayırlı bir şekilde atlatacağız."