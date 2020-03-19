Mezunlar da EBA Akademi'den yararlanmak istiyor
Milli Eğitim Bakanlığının üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için hazırladığı EBA Akademi'den, mezun öğrenciler de yararlanmak istiyor.
|19 Mart 2020 00:04
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir eğitim portalını hizmete aldı.
EBA Akademi adlı bu platformdan sadece şuan orta öğretimde okumakta olan, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler yararlanabilmektedir.
EBA Akademinin içeriği öğrenciler tarafından kaliteli bulunuyor.
Ancak, liseyi bitirmiş ve bir yüksek öğrenim kurumuna yerleşmemiş öğrenciler bu hizmetten faydalanamıyor.
Mezun olan öğrenciler, edevlet şifresi ile kendilerine de erişim hakkı verilmesini talep ediyor.Erdoğan: LGS ve YKS de ertelenebilir
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama
19 Mart 2020 11:16
|MEB, 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime başlayacak
19 Mart 2020 11:10
|Meslek liseleri tek kullanımlık çatal-bıçak üretecek
19 Mart 2020 09:18
|20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
18 Mart 2020 18:43
|Okullar arası yarışmalarda görevlendirilen öğretmenlere ek ders ücreti verilecek
18 Mart 2020 17:18
|MEB velilere yönelik EBA tanıtım videosu hazırladı
18 Mart 2020 16:33
|MEB, koronavirüsün travmatik etkilerini 'psikososyal destek paketi' ile azaltacak
18 Mart 2020 14:21
|Okul başladığında, ilk teneffüste 81 okulun öğrencilerine dondurma!
18 Mart 2020 12:49
|MEB ilk maske üretimini gerçekleştirdi
18 Mart 2020 11:20
|Bakan Selçuk'tan öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü
17 Mart 2020 17:46