1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mezunlar da EBA Akademi'den yararlanmak istiyor

Milli Eğitim Bakanlığının üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için hazırladığı EBA Akademi'den, mezun öğrenciler de yararlanmak istiyor.
 19 Mart 2020 00:04
Yazdır
Mezunlar da EBA Akademi'den yararlanmak istiyor

Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir eğitim portalını hizmete aldı.

EBA Akademi adlı bu platformdan sadece şuan orta öğretimde okumakta olan, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler yararlanabilmektedir.

EBA Akademinin içeriği öğrenciler tarafından kaliteli bulunuyor.

Ancak, liseyi bitirmiş ve bir yüksek öğrenim kurumuna yerleşmemiş öğrenciler bu hizmetten faydalanamıyor.

Mezun olan öğrenciler, edevlet şifresi ile kendilerine de erişim hakkı verilmesini talep ediyor.

Erdoğan: LGS ve YKS de ertelenebilir
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama
19 Mart 2020 11:16		 MEB, 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime başlayacak
19 Mart 2020 11:10
Meslek liseleri tek kullanımlık çatal-bıçak üretecek
19 Mart 2020 09:18		 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
18 Mart 2020 18:43
Okullar arası yarışmalarda görevlendirilen öğretmenlere ek ders ücreti verilecek
18 Mart 2020 17:18		 MEB velilere yönelik EBA tanıtım videosu hazırladı
18 Mart 2020 16:33
MEB, koronavirüsün travmatik etkilerini 'psikososyal destek paketi' ile azaltacak
18 Mart 2020 14:21		 Okul başladığında, ilk teneffüste 81 okulun öğrencilerine dondurma!
18 Mart 2020 12:49
MEB ilk maske üretimini gerçekleştirdi
18 Mart 2020 11:20		 Bakan Selçuk'tan öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü
17 Mart 2020 17:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:46 - Bankalar Birliğinden bankalara 'kredi' tavsiyesi11:35 - Tatlıses'i iki çalışanı dolandırdı11:32 - Dezenfektanların uzun süreli kullanımı elinizi tahriş edebilir11:28 - Bilecik'te doktor darbına tepki geldi11:18 - Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem11:16 - Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama11:16 - Uzmanından anne adaylarına yeni tip koronavirüs uyarısı11:15 - Gram altın 312 lira seviyelerinde11:15 - Mahrem imam, MİT tırlarının durdurulmasında FETÖ'nün rolünü anlattı11:12 - Sevgilisini yaralayıp intihar girişiminde bulunmuştu, hayatını kaybetti
11:11 - Konutta peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi sektöre pozitif etkileyecek11:11 - İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı11:10 - MEB, 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime başlayacak11:09 - Web Tapu kullanıcı sayısı koronavirüs tehlikesinden sonra arttı11:08 - Kovid-19 nedeniyle evde izolasyona 'aile hekimi' takibi11:07 - AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor11:06 - MEB'den, sözleşmeli personel atamasında örnek uygulama11:05 - Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
'Binlerce virüs vakası var' diyen doktor, herkesten özür diledi
ÖSYM Başkanlığı 9 sınavı ertelediğini duyurdu
Benzin ve Motorine bir indirim daha geliyor
Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama
AVM'lerden, 'kapanmak istiyoruz' açıklaması
Bilim Kurulu'nda görevli doktorların isimleri ve görevleri
Türkiye'nin en büyük giyim markası, tüm mağazaları kapattı
Dolar, kritik sınırı aştı
Asılsız 'korona' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı
İstanbul'daki karantina yurdunda dün gece
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dezenfektan 4
corona virüsü türkiye'de 1
futbolcuların ligler ertelensin talepleri 11
Güzide sofi 3
Karantina otobüsünden bir kizin kaçırılması 1
blaise matuidi 1
karantina diye bir şey yok ahır burası 2
corona virüsün sebebi zinadır 1
3614 vatandaşın türkiye'ye gelmesi 1
euro 2020'nin 2021'e ertelenmesi 4
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam