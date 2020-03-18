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İngiltere'de yeni bir karara kadar okullar kapatıldı

İngiltere'de yeni bir karara kadar okullar kapatıldı
 18 Mart 2020 20:58
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İngiltere'de yeni bir karara kadar okullar kapatıldı

İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikinci bir emre kadar ilk ve orta dereceli tüm okulların kapatılmasına karar verildi.

Eğitim Bakanı Gavin Williamson, Avam Kamarası'ndaki konuşmasında yeni kararı açıkladı.

"Okullar cuma öğleden sonra kapılarını kapattıktan sonra, bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacaklar." diyen Williamson, bu sürede sınavların da yapılmayacağını belirtti.

Ülkedeki üniversiteler daha önce kendi inisiyatifleriyle kapanma kararı almış veya online eğitime geçmişti.

Ulusal Sağlık Sistemi verilerine göre, ülkede son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 104'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı da 676 artarak 2 bin 526'ya çıktı.

- Tartışmalı toplumsal bağışıklılık stratejisi

Toplumsal bağışıklılık kazanılması için virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, eleştirilerin ve toplamda ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik değerlendirmelerin ardından politikasında bazı değişikliklere gitmişti.

Başbakan Boris Johnson, pazartesi yaptığı açıklamasında halka gereksiz sosyal temas ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Halktan bar, kulüp, restoran ve tiyatro gibi mekanlara gitmekten kaçınmasını isteyen Johnson, bu tür mekanları kapatma yönünde bir kararı almak için erken olduğunu ifade etmişti.

Johnson, tavsiyelerin özellikle 70 yaşın üzerindekiler, hamileler ve başka hastalığı bulunanlar için kritik önem taşıdığını vurgulamıştı.
Anadolu Ajansı
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