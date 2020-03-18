İstanbul'da akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu
İstanbul'da akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.
|18 Mart 2020 20:59
|Yazdır
İstanbul'da akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.
İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısa süreli görülen yağış yer yer etkili oldu. Yağış özellikle, Fatih, Esenler, Bayrampaşa civarında etkisini gösterdi. Dolu yağışını gören bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla çekerken, kimi vatandaşlar da ıslanmak için saçakların altına sığındı.
Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, etkili olan dolu yağışı bazı bölgelerde beyazlık gösterdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'daki karantina yurdunda dün gece
19 Mart 2020 08:57
|Ankara'da yoğun kar, kenti beyaza bürüdü
18 Mart 2020 23:50
|Taksiciler ile memurlar arasında 'kuş' tartışması
18 Mart 2020 23:44
|Malatya-Sivas kara yolu çift yönlü trafiğe kapandı
18 Mart 2020 20:42
|Ankara'da koronavirüs etkisi
18 Mart 2020 20:10
|Sınıra yüklenen sığınmacılara gazla müdahale edildi
18 Mart 2020 19:32
|Erzurum'da 2 kişi 'korona virüsü' şüphesiyle karantinaya alındı
18 Mart 2020 18:41
|Bursa Vergi Dairesinde korona şüphesi
18 Mart 2020 18:24
|Tutuklunun koronavirüs şüphesiyle tahliye edildiği iddiası yalanlandı
18 Mart 2020 17:43
|Valilikten, KKTC'den gelenlerin kontrolleri yapılıyor açıklaması
18 Mart 2020 16:10