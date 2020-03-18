Selçuk Bayraktar'dan 'Çanakkale Şehitleri' için paylaşım
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Çanakkale Şehitleri için paylaşımda bulundu.
|18 Mart 2020 21:01
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Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Çanakkale Şehitleri için paylaşımda bulundu.
Bayraktar paylaşımında, "Düşman bir daha Çanakkale'ye dayanmasın diye Seyit Onbaşı kadar ağır yükümüz...
Asım'ın nesli dün olduğu gibi bugün de namusunu çiğnetmedi, çiğnetmeyecek. 'Çanakkale Geçilmez' diyerek canlarını vatan için feda eden Aziz Şehitlerimizin Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.
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