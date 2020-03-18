Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 264'e yükseldi
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 89 kişi artarak 274'e, vaka sayısı ise 9 bin 134'e yükseldi
|18 Mart 2020 21:34
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e, vaka sayısı ise 9 bin 134'e çıktı.
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, vaka sayısının her gün ikiye katlandığını söyledi.
Virüs tespit edilen kişi sayısının 9 bin 134'e yükseldiğini ifade eden Salomon, bu kişilerden 931'inin yoğun bakımda olduğunu kaydetti.
Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 89 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 264'e yükseldiğini belirtti.
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