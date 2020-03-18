İletişim Başkanlığı, dünya'daki vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
|18 Mart 2020 21:40
|Yazdır
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
İletişim Başkanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 210 bini geçtiği, 8 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 80 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|Ülke
|Toplam vaka
|Toplam ölüm
|Toplam taburcu
|Türkiye
|98
|1
|-
|Çin
|80.894
|3.237
|69.614
|İtalya
|35.713
|2.978
|4.025
|İran
|17.361
|1.135
|5.710
|İspanya
|13.910
|623
|1.081
|Almanya
|11.302
|27
|86
|Güney Kore
|8.413
|84
|1.540
|Fransa
|7.730
|175
|602
|ABD
|7.678
|117
|106
|İngiltere
|2.626
|104
|65
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor
19 Mart 2020 11:07
|AK Parti'den belediye başkanlarına koronavirüs tedbirleri genelgesi
19 Mart 2020 09:45
|Korona nedeniyle infaz indirimi yeniden gündemde
19 Mart 2020 09:28
|Türkiye'de yapılan corona virüs anketinden çıkan çarpıcı sonuç!
19 Mart 2020 08:00
|Meclis'te 147 vekil risk grubunda
19 Mart 2020 07:16
|19 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
19 Mart 2020 00:01
|Albayrak: İhtiyaç halinde yeni paketler devreye girecek
18 Mart 2020 22:03
|'Salgın sebebiyle sanığın tahliye edildiği' haberi yalanlandı
18 Mart 2020 20:50
|'Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak'
18 Mart 2020 19:46
|KKTC Sağlık Bakanı Pilli, hastaneye kaldırıldı
18 Mart 2020 19:08