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İletişim Başkanlığı, dünya'daki vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
 18 Mart 2020 21:40
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İletişim Başkanlığı, dünya'daki vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 210 bini geçtiği, 8 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 80 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Ülke Toplam vaka Toplam ölüm Toplam taburcu
Türkiye 98 1 -
Çin 80.894 3.237 69.614
İtalya 35.713 2.978 4.025
İran 17.361 1.135 5.710
İspanya 13.910 623 1.081
Almanya 11.302 27 86
Güney Kore 8.413 84 1.540
Fransa 7.730 175 602
ABD 7.678 117 106
İngiltere 2.626 104 65
Anadolu Ajansı
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