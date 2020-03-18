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İlker Aycı: Personel çıkarma düşüncemiz yok

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını havacılık sektörünü iptaller nedeniyle zor durumda bırakırken Türk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, uçuş ekipleri ile yaptığı görüşmede, asla personel çıkarma gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Bu arada THY kabin ekiplerinin koronavirüsünden korunmak için maske takarak görev yapmasıyla ilgili görüntüler de ortaya çıktı.
 18 Mart 2020 22:13
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İlker Aycı: Personel çıkarma düşüncemiz yok

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını havacılık sektörünü iptaller nedeniyle zor durumda bırakırken Türk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, uçuş ekipleri ile yaptığı görüşmede, asla personel çıkarma gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Bu arada THY kabin ekiplerinin koronavirüsünden korunmak için maske takarak görev yapmasıyla ilgili görüntüler de ortaya çıktı.

Çin?in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde havacılık istihdamını da vurdu. Salgın nedeniyle havayolu şirketlerinin birçok sefer iptal ederek uçaklarından bazılarını yere indirmesi ile yolcu sayısındaki kayıpları da beraberinde getirdi. Uçuşların azalmasıyla personel fazlalığı oluştuğu gerekçesiyle aralarında dünyanın en büyük havayolu şirketlerinin olduğu şirketler birbiri ardına personellerini ücretsiz izne çıkarmaya, iş akdini feshetmeye başladı.

İLKER AYCI:ÇIKARMA YOK

Koronavirüsü nedeniyle birçok seferini iptal eden Türk Hava Yolları?nda da personelin merak ettiği işten çıkarma olup olmayacağı ile ilgili haberi THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara?ya gidişinde uçakta, uçuş ekipleri ile bir araya gelen İlker Aycı, asla personel çıkarma gibi bir düşünceleri olmadığını 3 ay daha dişlerini sıkmaları gerektiğini söyledi.

?SADECE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK ÜCRETSİZ İZİN OLABİLİR?

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile bir araya gelen uçuş ekipleri de yaptıkları görüşmeleri kendi whatsapp gruplarında paylaşarak detayları ile anlattı. Görüşmeyle ilgili çalışanların gruplara attıkları mesaj şöyle: ?Biraz önce Ankara?ya İlker Aycı bey ve ekibini getirdim. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme için gelmiş, bizlerle konuşma fırsatı buldu ve konuşmalarının whatsapp gruplarında da paylaşılmasını istedi.İlk olarak gayret ve çabalarımız için her birimize teşekkür etti.3 ay daha dişimizi sıkmamızı istedi. Asla işten çıkarma gibi bir düşüncelerinin olmadığını hatta Do&Co'daki işten çıkarmalardan dolayı üzüntülü olduğunu, Do&Co'ya bu konu ile ilgili uyarı yaptığını iletti. Sadece dönüşümlü olarak ücretsiz izin olabileceğini, asla yalan haberlere inanmamamızı, işimizi layığı ile yapmaya devam etmemizi istedi. Pazar günü genel bir açıklama yapacağını da iletti?

?ÜCRETSİZ İZİNDE HER TÜRLÜ KOLAYLIK SAĞLANACAK?

Türk Hava Yolları personeline gönderdiği elektronik posta ile koronavirüsten dolayı yaşanan hassas dönemde aile ve yakınları ile geçirmek isteyenlerin çalışanların ücretsiz izin taleplerinde her türlü kolaylığın sağlanacağı da duyuruldu.

UÇUŞ EKİPLERİNE YÖNELİK MASKE KULLANIMI DUYURUSU

Bu arada THY kabin ekiplerinin koronavirüsünden korunmak için maske takarak uçakta görev yapmasıyla ilgili görüntüleri de ortaya çıkarken, şirket uçuş ve kabin ekiplerine yönelik maske kullanımıyla ilgili duyuru yaptı. Uçuşta maske kullanımının otoritelerce zorunlu görülmemekle beraber uçuş ve kabin ekiplerinin beyaz renkli olmak kaydı ile kendi temin ettikleri maskeyi tüm seferlerde isteğe bağlı kullanabilecekleri bilgisini paylaştı.Uçağa yüklenen maskeler ise uçuş sırasında bulaşıcı hastalık belirtileri gösteren kişi/kişiler olması durumunda yolcu ve ekipler tarafından kullanılacağı da duyuruda yer aldı.
DHA
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