Bilim Kurulu Üyesinden, tartışılan video için açıklama

Sosyal medyada Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili yer alan bir video korkuttu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, "Hekim semineri" başlığıyla paylaşılan ve hasta sayısının binlerle ifade edildiği videoda anlatılanların doğru olmadığını söyleyerek vakaların illere göre dağılımlarının da önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan bir video tartışma yarattı. "Hekim semineri" başlığıyla paylaşılan videoda bir hastane çalışanının Covid-19 ile ilgili açıklamaları yer alıyor. Türkiye'nin virüsle mücadelesine iyi başladığını; ancak umreden dönenlerin bu dengeyi bozduğunu belirten hastane personeli, İstanbul ve Ankara'da durumun ağır olduğunu ve vaka sayısının binlerle ifade edildiğini ileri sürdü.

Profesör Recep Öztürk şunları söyledi "Konuşan kişi başhemşire benziyor. Doktor dışı sağlık personeline hitaben yapıyor. Böyle bir bilgiye sahip olması mümkün değil. Burada kanıta dayalı bir bilgi yok. Sadece söylentilere dayalı bir bilgi var. Binlerce şeklinde bir bilgi yok. Böyle bir bilgi olsa açıklanır. Kesinlikle "İstanbul, Ankara çok kötü" şeklinde bir durum yok. Bunun bilinmesi gerekiyor. " dedi.