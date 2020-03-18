ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 115'e yükseldi
|18 Mart 2020 22:28
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 7 bin 323'e, ölü sayısının ise 115'e yükseldiği bildirildi.
Ülkedeki virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı rakamlara göre, Kovid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.
Çarşamba günü yapılan son güncellemeye göre ABD genelindeki koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 115'e, vaka sayısı ise 7 bin 323'ye yükseldi. Dün 6 bin 300 düzeyinde olan vaka sayısının son 24 saatte bin civarında artarak, 7 bin 300'e ulaşması ise dikkat çekti.
Söz konusu ölümlerin 55'i virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, New York'ta 16, Kaliforniya'da ise 13 ölüm haberi rapor edildi.
Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde test kitlerinin daha yaygın olarak dağıtılmaya başlanmasıyla beraber vaka sayısının her geçen gün artması dikkat çekti.
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