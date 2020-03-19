E-sınav merkezlerinin sınav binaları girişlerine el dezenfektan aparatları takılacak
|19 Mart 2020 09:15
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Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 16.03.2020 tarih ve 5595180 sayılı yazılarıyla MTSK sınavlarının yapılacağı e-sınav merkezlerinin sınav binaları girişlerine el dezenfektan aparatlarının takılmasını istedi.
Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri teorik sınavları ile Kalfalık ve Ustalık teorik sınavları e-sınav merkezlerinde e-sınav olarak gerçekleştirilmektedir. Sınavlar 16 Mart 2020 tarihinden 30 Mart 2020 tarihine kadar tatil edilmiştir. Sağlıklı ve hijyenik bir sınav ortamının sürdürülebilmesi için, 30 Mart 2020 tarihine kadar söz konusu merkezlerin, sınav binaları girişlerine el dezenfektan aparatlarının taktırılması ve sınava gelen adaylar ile sınav görevlilerinin bu el dezenfektanlarını kullanmalarını sağlamak üzere gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
İşte o yazı;
Ahmet KANDEMİR
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