Mavi ve Boyner mağazalarını geçici olarak kapatıyor
İki şirket 19 Mart'tan itibaren kapalı kalacak
|18 Mart 2020 22:51
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Türkiye'nin önde gelen iki firması, Mavi ve Boyner yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle faaliyetlerine ara verme kararı aldı.
İki şirket de, 19 Mart 2020 tarihinden itibaren belirsiz bir süre boyunca kapalı kalacak.
Mavi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
March 18, 2020
Boyner ise şu ifadelerle çalışmaya ara verdiğini duyurdu:
Sağlıklı günler dileriz. pic.twitter.com/98nytIga2BBoyner (@boyneronline) March 18, 2020
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