Bakan Koca: 1 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı 191 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 61 yaşındaki bir hastayı kaybettiklerini, vaka sayısının da 93 artarak 191'e ulaştığını belirtti.
|18 Mart 2020 23:07
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şunları söyledi:
"61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.
Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor.
Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim."
Ülkemizde; Koronavirüs vaka sayısının gün gün artışı şu şekilde oldu:
Tarih---- Toplam vaka sayısı
11 Mart: 1 vaka
13 Mart: 5 vaka
14 Mart: 6 vaka
15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 47 vaka
17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm
18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm
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