Başkan Yardımcısı şiveyle koronavirüs tedbirlerini anlattı
|18 Mart 2020 23:28
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Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, kente özgü şiveyle koronavirüsle ilgili alınması gereken tedbirleri sosyal medyada paylaştığı videoda anlattı.
Facebook'ta paylaşılan 2 dakikalık videoda tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıkla mücadele edilmesini öğütleyen Gözgün'ün videosu, ilgi çekti. Gözgün'ün yerel şiveyle "Bakın bi, şindi korona va ülkede. Ortalık gırıla gidiyo. Hökümet bi sürü tedbirle aldı" diye başlayıp, önlemleri sıraladığı videosu bazı çevrelerden eleştiri alırken, bazıları da takdir etti.
Başkan Yardımcısı Gözgün yaptığı açıklamada, hazırladığı videoyu ve eleştirileri değerlendirdi. Gözgün, "Yaptığım açıklamada da belirttiğim gibi bu virüsle ilgili devletimiz her türlü tedbiri alıyor. Ancak ben 4. katta oturuyorum aşağıya bir bakıyorum yaşlı amcam elini arkasına koymuş rahat rahat geziyor.
Sokakta banka oturmuş hava alıyor. Devlet işin ciddiyetinde ama halk olarak bunu yaptığımız söylenemez. Ben de farkındalık oluşturmak adına Isparta şivesiyle böyle bir uyarıda bulunmak istedim. Bu videoyu TBMM Başkanvekili Isparta Milletvekilimiz Sayın Süreyya Sadi Bilgiç de izlemiş. Az önce beni telefonla arayarak, 'Başkan şu ana kadar bu konuyla ilgili izlediğim kamu spotlarından daha etkili olmuş' diyerek tebrik etti. Amacımız şaklabanlık yapmak, işi sulandırmak değil. Uyarıda bulunmak. Her şerde bir hayır vardır sözüne inanan bir milletiz.
Çocuklarımız sinemaya gittiğinde popcorn yiyor ama annesinin evde daha iyi mısır patlattığından haberdar değil. Ya oturun evinizde bir izole olun. Orada da dediğim gibi Kemal Sunal filmleri izleyin. Ne kadar masum filmler. Ailece birlikte zaman geçirin birbirinizin kıymetini anlayın. Sokakta işiniz varsa tamam ama yoksa da dışarı çıkmayın" dedi.
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