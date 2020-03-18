Koronavirüsle ilgili CİMER'e başvuru sayısı 15 bini aştı
Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan başvuru sayısı 15 bini aştı.
|18 Mart 2020 23:23
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle ilgili olarak CİMER'e yapılan başvuru sayısının 15 bini geçtiğini duyurdu.
Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Koronavirüsle mücadele bağlamında CİMER'e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti. Sorun küresel, mücadelemiz ulusal! Bu bilinçte olan vatandaşlarımızın fedakarlığı her türlü övgüye layıktır."
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