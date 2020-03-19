1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

26 ülke kapımızı çaldı: Koronavirüse karşı yanımızda olun

Koronavirüs salgınını önlemedeki başarısıyla övgü alan Türkiye'ye, birçok ülkeden yardım ve destek talebi geldi. Şu ana kadar bazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Çin, İran, Bulgaristan, Gürcistan'ın da aralarında olduğu 26 ülkeden tıbbi cihaz ve uzmanlık desteği talebinde bulunuldu.
 19 Mart 2020 06:11
Yazdır
26 ülke kapımızı çaldı: Koronavirüse karşı yanımızda olun

Koronavirüs salgınının başlangıcından itibaren teyakkuza geçen Türkiye, hem salgının ülkemize sıçramasını engellemek hem de salgından ciddi oranda etkilenen ülkelerdeki vatandaşlarını güvence altına almak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bir yandan da yardım çağrısında bulunan ülkelere yoğun destek verildi. Şu ana kadar 26 ülke salgına karşı Türkiye'den destek talebinde bulundu.

UZMAN DESTEĞİ İSTİYORLAR

Bu taleplerin çoğunluğu, tıbbi malzeme, maske, tanı kiti, dezenfektan gibi ürünler ile uzmanlık desteğini kapsıyor. Bugüne kadar birçok ülkenin talepleri karşılandı. Son olarak İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti, koronavirüsle mücadelede ortak hareket ve iş birliği imkanlarını görüştü.

ÇİN'İN YANINDAYDIK

Türkiye, virüs salgınının ilk günlerinden itibaren Çin'e de yardım eli uzattı. TİKA aracılığıyla Çin'e tıbbi malzeme desteğinde bulunuldu. Çin'e ilk etapta bin adet biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 adet koruyucu filtreli maske, bin adet tek kullanımlık koruyucu kıyafet, Türk Hava Kuvvetlerine ait Koca Yusuf kargo uçağıyla ulaştırıldı.

İRAN İÇİN SEFERBER

ABD'nin yaptırımları nedeniyle zor günler geçiren İran'da önü alınamayan salgın karşısında da Türkiye, destek ve yardımlarıyla öne çıktı. İran'a uçak ve TIR'larla tıbbi malzeme gönderildi, gönderilmeye devam ediliyor. İran'a bin tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 78 bin üç katlı maske hibe edildi.

BULGARİSTAN MİNNETTAR

Ankara'ya 2 Mart'ta gerçekleştirdiği ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, koronavirüs konusunda Türkiye'den destek talep etti. Bulgaristan'a 50 bin maske, 100 bin koruyucu tulum ve 100 bin gözlük temin edilerek gönderildi. Borisov "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, talebimi geri çevirmemesine minnettarım" dedi.

YAVRU VATANA DESTEK

KKTC Sağlık Bakanlığı'na teslim edilmek üzere aşı, ilaç, tıbbi malzeme ve koronavirüs ile mücadele ekipmanları ve tanı kiti içeren hibe anlaşması 11 Mart'ta imzalanarak, malzemelerin ilk bölümü 13 Mart'ta teslim edildi. Türkiye, Gürcistan'ın Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde de, tüm kurum ve kuruluşlarıyla etkin iş birliği yürütüyor.

Kıymet Sezer

Erdoğan: Sizden ricam, mümkün olduğunca evden çıkmayalım
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çin'de bir ilk: Koronavirüs vakası görülmedi
19 Mart 2020 07:25		 ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 115'e yükseldi
18 Mart 2020 22:28
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 264'e yükseldi
18 Mart 2020 21:34		 ABD Başkanı Trump, Kovid-19 önlemlerine hız verdi
18 Mart 2020 21:10
İngiltere'de yeni bir karara kadar okullar kapatıldı
18 Mart 2020 20:58		 İtalya'da bir günde en yüksek ölüm
18 Mart 2020 20:22
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e çıktı
18 Mart 2020 20:14		 ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 89'a yükseldi
18 Mart 2020 18:21
Uluslararası Çalışma Örgütü: 25 milyon kişi işini kaybedebilir
18 Mart 2020 18:18		 Alavesli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
18 Mart 2020 17:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:53 - Uzaktan eğitimin ders ve teneffüs süreleri belli oldu11:51 - 'Açlık ve yoksulluk sınırı altındakiler için kapsamlı ve net kararlar alınması gerekirdi'11:46 - Bankalar Birliğinden bankalara 'kredi' tavsiyesi11:35 - Tatlıses'i iki çalışanı dolandırdı11:32 - Dezenfektanların uzun süreli kullanımı elinizi tahriş edebilir11:28 - Bilecik'te doktor darbına tepki geldi11:18 - Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem11:16 - Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama11:16 - Uzmanından anne adaylarına yeni tip koronavirüs uyarısı11:15 - Gram altın 312 lira seviyelerinde
11:15 - Mahrem imam, MİT tırlarının durdurulmasında FETÖ'nün rolünü anlattı11:12 - Sevgilisini yaralayıp intihar girişiminde bulunmuştu, hayatını kaybetti11:11 - Konutta peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi sektöre pozitif etkileyecek11:11 - İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı11:10 - MEB, 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime başlayacak11:09 - Web Tapu kullanıcı sayısı koronavirüs tehlikesinden sonra arttı11:08 - Kovid-19 nedeniyle evde izolasyona 'aile hekimi' takibi11:07 - AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
'Binlerce virüs vakası var' diyen doktor, herkesten özür diledi
ÖSYM Başkanlığı 9 sınavı ertelediğini duyurdu
Benzin ve Motorine bir indirim daha geliyor
Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama
AVM'lerden, 'kapanmak istiyoruz' açıklaması
Bilim Kurulu'nda görevli doktorların isimleri ve görevleri
Türkiye'nin en büyük giyim markası, tüm mağazaları kapattı
Dolar, kritik sınırı aştı
Asılsız 'korona' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı
İstanbul'daki karantina yurdunda dün gece
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
alive in tuscon 1
sokağa çıkma yasağı 1
dilara zalim 2
corona virüs vaka sayısı 3
Güzide sofi 3
karantina diye bir şey yok ahır burası 2
iran'ın mahkumları serbest bırakması 1
blaise matuidi 1
dezenfektan 4
Karantina otobüsünden bir kizin kaçırılması 1
SON İLANLAR
Marmara Ereğlisi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Erzurum Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Doğanşar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
İstanbul Çestur 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam