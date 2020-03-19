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Yaşlıları unutmadılar: Belediyeler gece gündüz çalışıyor

İstanbul'da ilçe belediyeleri risk grubundaki yaşlılar için seferberlik ilan etti. Evden çıkamayanların ihtiyaçları 7/24 karşılanıyor. Esenler'de yaşlılar "Acil Hayat Kolyesi"yle bir tuşa basarak belediyeye ulaşıyor.
 19 Mart 2020 06:40
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Yaşlıları unutmadılar: Belediyeler gece gündüz çalışıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye eve kapandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaşlıların dışarıya çıkmaması yönünde yapmış olduğu uyarıların ardından İstanbul'da bulunan AK Parti yönetimindeki belediyeler seferberlik ilan etti. Birçok belediye evden çıkamayan ve yardıma muhtaç olan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için 7/24 çalışma düzenine geçti.

Yaşlıları evlerinde ziyaret eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Annemize, babamıza nasıl davranıyorsak onlara da öyle davranıyoruz" dedi.

YARDIM İSTEYEBİLİYORLAR

Esenler Belediyesi, 2016 yılında hayata geçirdiği Acil Hayat Kolyesi'nin uygulama alanını genişletti. Şu ana kadar 60 kimsesiz yaşlının boynuna takılan Acil Hayat Kolyesi bir tuşla ihtiyaç sahibi yaşlının belediye ile irtibatını sağlıyor. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmak istemeyen 65 yaş üzerindeki vatandaşlar Esenler Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi'ni (ESTİM) arayarak asgari ihtiyaç malzemelerinin satın alınıp kendilerine ulaştırılmasını veya sağlık yardımı isteyebiliyor.

BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR

Esenler'deki yaşlıları kendi anne ve babası gibi görerek hizmet üretmeye çalıştıklarını söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Annemize, babamıza nasıl davranıyorsak onlara da öyle davranıyoruz. Esenler'de hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmemesini arzuluyor ve bu buna göre hizmet üretiyoruz. Hele bunlar bir de yaşlılarsa, hele bir de kimsesizse onların başımızın üstünde yeri var. Koronavirüsü sebebiyle sokağa çıkmaktan imtina eden yaşlılarımız bizden gıda ve sağlık başta olmak üzere hayati öneme sahip ihtiyaç malzemelerini isteyebiliyorlar" dedi.

TALEP ETSİNLER GETİRELİM

Kağıthane Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan evde bakım ihtiyacı olan vatandaşların hizmetlerini bir aksama olmadan sürdürüyor. Yaşlıların market ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca talep edilmesi halinde evinden alınarak hastaneye götürülüyor ve sonrasında evine bırakılıyor. Bahçelievler Belediyesi ise yaşlı vatandaşların talepleri olması halinde tüm ihtiyaçlarının belediye görevlileri tarafından temin edileceğini belirtti.

SICAK YEMEK, KİŞİSEL BAKIM, ALIŞVERİŞ

Kişisel bakımda da vatandaşların ihtiyacı gideriliyor.
Kimsesiz ve yaşlı vatandaşların yemek ihtiyaçları da aralıksız olarak karşılanıyor. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediyesi 500, Güngören Belediyesi 900 kişiye günlük 2 öğün sıcak yemek veriyor. Ümraniye Belediyesi 65 yaş üstü bakıma muhtaç, kimsesiz ve satın alım gücü olmayan kişilere yönelik yardımları arttırdı. Ev temizliği, kişisel bakım, hastane iş ve işlemleri için refakat, market alışverişleri için refakat sistemini genişletti.

EVLER DEZENFEKTE EDİLİYOR

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlıları tek tek arayarak bir ihtiyacının olup olmadığını sorduğu öğrenildi. Yaşlıların herhangi bir ihtiyacı olduğu taktirde belediyenin ihtiyaçları anında yerine getirildiği belirtildi. Bağcılar Belediyesi koronavirüs salgının yayılmasını önlemek için evde temizlik hizmetlerini arttırdı.

Her ay yapılan ev temizlik işlemleri 400'e ulaştı. Yaşlı ve yardıma muhtaç 400 ailenin evi temizlenerek dezenfekte edildi. Zeytinburnu Belediyesi de önlemlerini sıkılaştırdı. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 330 adet gıda yardım paketi dağıttı. 127 aile 240 vatandaşa sıcak yemek servisi gerçekleştirildi. Aşevinden her gün bin 500 vatandaşa çorba ikramları sürdü.

Alışveriş Kızılay'dan

Ülke geneline yayılmış şubeleriyle sosyal yardım çalışmalarına aralıksız devam eden Türk Kızılayı, koronavirüs konusunda bir yandan bilgilendirme yaparken bir yandan da farklı bir çalışmaya imza atıyor. Kızılay, yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşların market ihtiyaçlarını gideriyor. Kızılay şubeleri kendi sorumluluk alanları içerisindeki 'evden çıkması riskli olan vatandaşları' arayarak varsa ihtiyaçlarını öğreniyor. Sonrasında Genç Kızılay gönüllüleri, kadın kolları veya şube çalışanları market alışverişi için yardım talep eden vatandaşın alışverişini yaparak evine götürüyor ve hijyen kuralları çerçevesinde kendisine teslim ediyor. Gönüllüler, koronavirüse karşı korunmak için yapılması gereken hijyen kuralları hakkında bilgi veriyor. Yardımlaşmanın her dönemde iyi hissettireceğini dile getiren Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Yaşlı ya da kronik hastalığı olan komşularımıza çarşı pazar ihtiyaçlarını sorup siparişlerini alarak alışverişlerinde yardım edebilirsiniz. Bu hem bağışıklığı düşük olan bu insanların riskini azaltır hem de sizin kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Yardımlaşalım" dedi.

Fatih Özer

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