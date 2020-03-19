1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meclis'te 147 vekil risk grubunda

TBMM'de 60 yaş üzerindeki milletvekilleri teyakkuz halinde. Bağışıklık sistemlerini 'atom çayı'yla güçlendiren vekiller, uzaktan selamlaşıp kuliste yan yana oturmamaya özen gösteriyor
 19 Mart 2020 07:16
Yazdır
Meclis'te 147 vekil risk grubunda

Yeni tip koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar, en çok 60 yaş üstündekileri ve kronik rahatsızlığı olan hastaların koronavirüse karşı dikkatli olmaları yönünde uyarırken; gözler TBMM'de risk grubunda bulunan milletvekillerine çevrildi.

Koronavirüs herkes için bir risk haline gelirken; özellikle 60 yaş ve üzerindeki vatandaşları tehdit ediyor. TBMM'de risk grubunda olan 60 yaş ve üzeri 147 milletvekili bulunuyor. Bunların beşi kadın. AK Parti'de 69, CHP'de 34, MHP'de 11, İyi Parti'de 23, HDP'de ise 10 milletvekili yer alıyor. Bu milletvekilleri arasında kronik rahatsızlığı olanlar da mevcut.

VEKİLLER TEYAKKUZ HALİNDE

Koronavirüse karşı milletvekilleri de teyakkuz halinde. Kulislerde yan yana oturmamaya özen gösteren milletvekilleri, uzaktan selamlaşmayı tercih ediyor. Meclis'teki Genel Kurul çalışmaları devam etse de kronik rahatsızlığı bulunanlar bu çalışmalara katılmıyor.

FAVORİLERİ 'ATOM' ÇAYI

Milletvekilleri, virüse karşı yediklerine ve içtiklerine de dikkat ediyor. Milletvekilleri, bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşündükleri 'atom' çayını tercih ediyor. İçerisinde meyan kökü, zencefil, ıhlamur, kekik gibi bitkilerin bulunduğu 'atom', çay ocağında en çok sipariş edilen çayların başında geliyor. Kimi milletvekilleri ise kendilerinin hazırladığı karışımlarla bağışıklık sistemlerini güçlendiriyor.

VEKİLLERDEN TAVSİYE: BOL SU TÜKETİN, GÖNÜL SELAMI VERİN

AK Parti Denizli Milletvekili ve Grup Başkanvekili Cahit Özkan, koronavirüs ile mücadele için günde en az üç litre su tüketmek gerektiğini belirterek, "Sabah kalktığımda hiç kahvaltı yapmadan önce en az yarım litre su içerim. Yatmadan önce de mutlaka limonlu su tüketirim" dedi. MHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da, "65 yaşının üzerindeyim, kronik rahatsızlıklarımız da var. Bu nedenle Sağlık Bakanlığının 14 kuralına uymaya çalışıyorum. Kalabalık olan toplantılara katılmıyoruz. En az bir metre mesafeden 'gönül selamlaşması' yapıyoruz" dedi.

DAMLA PEKER
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Açlık ve yoksulluk sınırı altındakiler için kapsamlı ve net kararlar alınması gerekirdi'
19 Mart 2020 11:51		 AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor
19 Mart 2020 11:07
AK Parti'den belediye başkanlarına koronavirüs tedbirleri genelgesi
19 Mart 2020 09:45		 Korona nedeniyle infaz indirimi yeniden gündemde
19 Mart 2020 09:28
Türkiye'de yapılan corona virüs anketinden çıkan çarpıcı sonuç!
19 Mart 2020 08:00		 19 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
19 Mart 2020 00:01
Albayrak: İhtiyaç halinde yeni paketler devreye girecek
18 Mart 2020 22:03		 İletişim Başkanlığı, dünya'daki vaka durumunu açıkladı
18 Mart 2020 21:40
'Salgın sebebiyle sanığın tahliye edildiği' haberi yalanlandı
18 Mart 2020 20:50		 'Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak'
18 Mart 2020 19:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:53 - Uzaktan eğitimin ders ve teneffüs süreleri belli oldu11:51 - 'Açlık ve yoksulluk sınırı altındakiler için kapsamlı ve net kararlar alınması gerekirdi'11:46 - Bankalar Birliğinden bankalara 'kredi' tavsiyesi11:35 - Tatlıses'i iki çalışanı dolandırdı11:32 - Dezenfektanların uzun süreli kullanımı elinizi tahriş edebilir11:28 - Bilecik'te doktor darbına tepki geldi11:18 - Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem11:16 - Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama11:16 - Uzmanından anne adaylarına yeni tip koronavirüs uyarısı11:15 - Gram altın 312 lira seviyelerinde
11:15 - Mahrem imam, MİT tırlarının durdurulmasında FETÖ'nün rolünü anlattı11:12 - Sevgilisini yaralayıp intihar girişiminde bulunmuştu, hayatını kaybetti11:11 - Konutta peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi sektöre pozitif etkileyecek11:11 - İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı11:10 - MEB, 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime başlayacak11:09 - Web Tapu kullanıcı sayısı koronavirüs tehlikesinden sonra arttı11:08 - Kovid-19 nedeniyle evde izolasyona 'aile hekimi' takibi11:07 - AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
'Binlerce virüs vakası var' diyen doktor, herkesten özür diledi
ÖSYM Başkanlığı 9 sınavı ertelediğini duyurdu
Benzin ve Motorine bir indirim daha geliyor
Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama
AVM'lerden, 'kapanmak istiyoruz' açıklaması
Bilim Kurulu'nda görevli doktorların isimleri ve görevleri
Türkiye'nin en büyük giyim markası, tüm mağazaları kapattı
Dolar, kritik sınırı aştı
Asılsız 'korona' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı
İstanbul'daki karantina yurdunda dün gece
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
messiah 1
corona virüs vaka sayısı 3
3614 vatandaşın türkiye'ye gelmesi 1
17.03.2020 avm ve lokanta hariç her yerin kapatılması 1
dezenfektan 4
murat boz'un sokağa çıkın çağrısı 4
Kevin Durant 1
euro 2020'nin 2021'e ertelenmesi 4
blaise matuidi 1
vaka sayısı binleri geçti 3
SON İLANLAR
Marmara Ereğlisi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Erzurum Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Doğanşar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
İstanbul Çestur 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam