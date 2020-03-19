1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Marketin de sanalına koştuk

Koronavirüs ile birlikte vatandaşlar süpermarketlerin yanı sıra e-Ticaret ve sanal marketlere akın etti.
 19 Mart 2020 07:51
Yazdır
Marketin de sanalına koştuk

Türkiye'nin ilk online süpermarketi İstegelsin'in verilerine göre temizlik ve hijyen ürünlerinde satışlar 12 kat artarken bu grup içinde yer alan kolonya, önceki birkaç güne göre 35 kat fazla sattı. Bulgurda 38 katlık bir artış gözlemlenirken, satışlar nohutta 42, makarnada ise 30 kat arttı. Yiyecek kategorisindeki artışta ise konserve meyve ve sebzeler ilk sırada yer alırken onu yağlar, dondurulmuş pratik yemekler ve bakliyatlar izledi. Koronavirüs sebebiyle paketlerin teslimatında hijyeni maksimum seviyeye çıkararak 'Temassız Teslimat Uygulaması'na geçtiklerini belirten CEO'su Sedat Yıldırım ayrıca risk grubundaki kullanıcılara ücretsiz teslimat yaptıklarını bildirdi.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi de e-ticarette hızlı tüketim malzemelerine normalin 15 katı talep geldiğini söyledi. Ekmekçi "Şunu net ifade etmek isterim ki, böyle bir pandemi haline gelmiş bir virüs salgınının 'iyi' olarak etkileyeceği hiç bir sektör yoktur. Anlık talep dalgalanmalarını en iyi şekilde sektör olarak karşılamaya çalışacağız. Bu dönemin geçici olacağını umuyoruz. Çünkü böyle stresli dönemlerde tüketicilerin alışveriş tercihleri de genelde temel ihtiyaç ürünlerinden ileri gitmiyor. Tüketiciler ihtiyaca yönelik ürünler dışında temkinli davranıyor" dedi. Emre ekmekçi, tüketicilere panik yapmamalarını ve gereksiz stoklu alışverişten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu. Virüsün en çok etkilediği İtalya'da bile gerekli ürün tedarikinde ve lojistik altyapıda sıkıntıların yaşanmadığına dikkati çeken Ekmekçi "Yeterince temel ihtiyaç ürünü stoklarda ve üreticilerde bulunuyor. Fazladan stok yaparak, ihtiyaç sahiplerine ürünlerin ulaşmasına engel olmayalım" diye konuştu.

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bütün dünyada manzara aynı: Nakitte kalma yönelimi artıyor
19 Mart 2020 07:31		 Türkiye'de etanol arzında sıkıntı yaşanmayacak
18 Mart 2020 23:38
Mavi ve Boyner mağazalarını geçici olarak kapatıyor
18 Mart 2020 22:51		 Batman'da günde 500 bin tek kullanımlık maske üretiliyor
18 Mart 2020 22:41
İlker Aycı: Personel çıkarma düşüncemiz yok
18 Mart 2020 22:13		 İş dünyası 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'ndan memnun
18 Mart 2020 20:34
5 kişiyle yola çıktılar, şimdi dünyanın kitini satıyorlar
18 Mart 2020 19:25		 Bursa Büyükşehir kapalı kalan işletmelerden kira almayacak
18 Mart 2020 10:56
Fitch: Kovid-19 ülkelerin mali durumlarını zayıflatacak
17 Mart 2020 22:16		 Koronavirüse karşı dev önlem paketi yolda
17 Mart 2020 18:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:53 - Uzaktan eğitimin ders ve teneffüs süreleri belli oldu11:51 - 'Açlık ve yoksulluk sınırı altındakiler için kapsamlı ve net kararlar alınması gerekirdi'11:46 - Bankalar Birliğinden bankalara 'kredi' tavsiyesi11:35 - Tatlıses'i iki çalışanı dolandırdı11:32 - Dezenfektanların uzun süreli kullanımı elinizi tahriş edebilir11:28 - Bilecik'te doktor darbına tepki geldi11:18 - Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem11:16 - Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama11:16 - Uzmanından anne adaylarına yeni tip koronavirüs uyarısı11:15 - Gram altın 312 lira seviyelerinde
11:15 - Mahrem imam, MİT tırlarının durdurulmasında FETÖ'nün rolünü anlattı11:12 - Sevgilisini yaralayıp intihar girişiminde bulunmuştu, hayatını kaybetti11:11 - Konutta peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi sektöre pozitif etkileyecek11:11 - İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı11:10 - MEB, 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime başlayacak11:09 - Web Tapu kullanıcı sayısı koronavirüs tehlikesinden sonra arttı11:08 - Kovid-19 nedeniyle evde izolasyona 'aile hekimi' takibi11:07 - AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
'Binlerce virüs vakası var' diyen doktor, herkesten özür diledi
ÖSYM Başkanlığı 9 sınavı ertelediğini duyurdu
Benzin ve Motorine bir indirim daha geliyor
Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama
AVM'lerden, 'kapanmak istiyoruz' açıklaması
Bilim Kurulu'nda görevli doktorların isimleri ve görevleri
Türkiye'nin en büyük giyim markası, tüm mağazaları kapattı
Dolar, kritik sınırı aştı
Asılsız 'korona' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı
İstanbul'daki karantina yurdunda dün gece
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iran'a yapılan corona virüs yardımı 1
sokağa çıkma yasağı 1
altında sert düşüş yaşanması 13
18.03.2020 cumhurbaşkanı erdoğanın açıklamaları 1
polisle çatışan umreciler 2
dilara zalim 2
dezenfektan 4
Kevin Durant 1
karantina diye bir şey yok ahır burası 2
blaise matuidi 1
SON İLANLAR
Marmara Ereğlisi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Erzurum Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Doğanşar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
İstanbul Çestur 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam