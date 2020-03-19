Marketin de sanalına koştuk
|19 Mart 2020 07:51
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Türkiye'nin ilk online süpermarketi İstegelsin'in verilerine göre temizlik ve hijyen ürünlerinde satışlar 12 kat artarken bu grup içinde yer alan kolonya, önceki birkaç güne göre 35 kat fazla sattı. Bulgurda 38 katlık bir artış gözlemlenirken, satışlar nohutta 42, makarnada ise 30 kat arttı. Yiyecek kategorisindeki artışta ise konserve meyve ve sebzeler ilk sırada yer alırken onu yağlar, dondurulmuş pratik yemekler ve bakliyatlar izledi. Koronavirüs sebebiyle paketlerin teslimatında hijyeni maksimum seviyeye çıkararak 'Temassız Teslimat Uygulaması'na geçtiklerini belirten CEO'su Sedat Yıldırım ayrıca risk grubundaki kullanıcılara ücretsiz teslimat yaptıklarını bildirdi.
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi de e-ticarette hızlı tüketim malzemelerine normalin 15 katı talep geldiğini söyledi. Ekmekçi "Şunu net ifade etmek isterim ki, böyle bir pandemi haline gelmiş bir virüs salgınının 'iyi' olarak etkileyeceği hiç bir sektör yoktur. Anlık talep dalgalanmalarını en iyi şekilde sektör olarak karşılamaya çalışacağız. Bu dönemin geçici olacağını umuyoruz. Çünkü böyle stresli dönemlerde tüketicilerin alışveriş tercihleri de genelde temel ihtiyaç ürünlerinden ileri gitmiyor. Tüketiciler ihtiyaca yönelik ürünler dışında temkinli davranıyor" dedi. Emre ekmekçi, tüketicilere panik yapmamalarını ve gereksiz stoklu alışverişten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu. Virüsün en çok etkilediği İtalya'da bile gerekli ürün tedarikinde ve lojistik altyapıda sıkıntıların yaşanmadığına dikkati çeken Ekmekçi "Yeterince temel ihtiyaç ürünü stoklarda ve üreticilerde bulunuyor. Fazladan stok yaparak, ihtiyaç sahiplerine ürünlerin ulaşmasına engel olmayalım" diye konuştu.
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