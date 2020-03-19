Karantinaya alınma korkusu nedeniyle virüsü gizliyorlar

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı alarm durumunda. Ancak hastanelerden gelen bilgiler ürkütüyor. Virüslü hasta sayısı 100'ü geçti. Sağlık ekiplerinin özverili çalışmalarına rağmen virüs yayılıyor. Bunun altında ise virüsün bulaştığı kişilerin kendilerini gizlemesi yatıyor. Büyük bir şehrimizde karantina altına alınan 30'lu yaşlarda bir gencin yabancı uyruklu kişilerle temas ettiği belirlendi. Gencin, birlikte vakit geçirdiği diğer arkadaşlarının nerede olduğu bilinmiyor. Yine yaşlı bir hastanın yurt dışından gelenlerle kucaklaştığı ortaya çıktı. Başka bir taşıyıcının İranlı bir grupla vakit geçirdiği tespit edildi.

AYIPLANMA KORKUSU

Bu hastaların sağlık kuruluşlarına ilk müracaatlarında bu bilgileri gizlediği belirlendi. Hastanın öyküsünün önemli olduğunu belirten uzmanlar şu uyarıları yaptı: Hastanelere başvuranların ilk olarak öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığına bakılıyor. Acil servis girişlerinde COVID-19 triaj ekibi bulunuyor. Bunlar muhtemel vakaların ateşini ölçüp ilgili yerlere sevk ediyor. Ancak bazı hastalar karantinaya alınma korkusundan ve insanların kendilerinden kaçacağı endişesinden hekimlerin sorduğu sorulara doğru cevap vermiyor. Bu da salgını artırıyor.

SUÇ İŞLİYORLAR

Hastalık bilinen bulgularla seyretmeyebilir. Bu yüzden kişinin öyküsünü anlatması lazım. En büyük tehlike virüs tespit edilenler değil, tespit edilemeyenler. Virüsten kaçmak mümkün değil. Vaka yayılması düşerse kontrol altına alınma şansı yükselir. 'Hastalık yaşlıları etkiliyor' anlayışı gençleri sorumsuzluğa itiyor. 'Bana bir şey olmaz' diyenler toplumu tehlikeye atıyor. Virüs taşıyan kişilerin yakınında bulunanlar da tehlikede. Gizli COVID'ler hem insani hem kanuni olarak suç işliyor. Yurt dışı geçmişi bulunan kişilerin mutlaka bir sağlık ekibine gidip kendisini 'Bende bir şey olabilir mi?' diye kontrol ettirmesi gerekiyor. Aksi durumda bizim aldığımız tedbirin hiçbir sonucu olmaz. Çare erken karantina.

ÇİN NASIL BAŞARDI?

Çin, virüs taşıyan insanları ihbar edene para ödülü verdi. Kendini ihbar eden bile 76 dolar ödül aldı. Suudi Arabistan, yanlış beyanda bulunanlara 850 bin lira para cezası verileceğini duyurdu. Türkiye'de bir hastayı yakınlarının ihbar ettiği belirlendi. Hastanın halen yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

KİMLER POTANSİYEL TEHLİKE?

¥ Bir süre önce yurt dışında bulunanlar.

¥ Yurt dışından gelenlerle temas edenler.

¥ Yurt dışı bağlantılı çalışanlar.

¥ Turizmci, taşıma işi yapanlar, ticaret işi yapanlar, otelciler, restorancılar, yurt dışından hasta kabul eden sağlık kurumları, yurt dışından öğrenci bulunduran eğitim kurumları.

¥ Yurt dışından hasta bakan doktorlar.

¥ Hava yolu şirketi çalışanları.

¥ Uluslararası toplantılara girenler. Diplomatlar, milletvekilleri.

UZAK GÖRÜŞ

Önceki gün Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan Türkiye'ye gelen 1.957 kişi İstanbul'daki üç yurtta karantinaya alınmıştı. Gözetim altında tutulan vatandaşlar dün sabah saatlerinde cama çıkıp yakınlarına uzaktan el salladı. Polis ekipleri yurtların çevresinde 24 saat boyunca nöbet tutuyor. Ayrıca giriş ve çıkışlar bariyerle kapatıldı. Yurtta doktor ve hemşireler hazır halde beklerken 2 ambulans aracı da çevrede tedbir amaçla bekleyişlerini sürdürüyor. Karantinada altındaki bazı vatandaşların da cama çıkarak hava aldığı görüldü. Yakınları karantinada olan Hasan Durukan isimli vatandaş "Bizi içeriye almıyorlar. 'İhtiyaçlarını götürebilir miyiz?' diye sorduk. Bütün ihtiyaçlarını karşıladıklarını söylediler. Şimdilik sadece uzaktan el sallamakla yetiniyoruz" dedi.