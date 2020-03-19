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Türkiye'de yapılan corona virüs anketinden çıkan çarpıcı sonuç!

Corona virüs araştırmasına göre katılımcıların yüzde 94'ü ellerini sürekli yıkıyor. Vatandaşlar corona virüs ile ilgili gündemi televizyon ve sosyal medyadan takip ediyor. Maske kullanım oranı ise yüzde 28 civarında.
 19 Mart 2020 08:00
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Türkiye'de yapılan corona virüs anketinden çıkan çarpıcı sonuç!

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından NG Araştırma şirketi vatandaşların koronavirüs hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunu, koronavirüsten korunmak için ne tür yöntemlere başvurduklarını öğrenmek için kamuoyu araştırması yaptı. 10-14 Mart tarihleri arasındaki araştırmaya, 18 yaş üstü 2 bin 397 kişi online olarak katıldı.

Araştırma kapsamında katılımcıların yüzde 64'ü koronavirüs hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını, yüzde 35'i bilgisinin kısıtlı olduğunu belirtti. Yaklaşık bir hafta önce ülkemizde görülen koronavirüs vakaları ile ilgili bilgiyi vatandaşlar televizyon ve sosyal medyadan takip ediyor. Bu kapsamda koronavirüs ile ilgili gündemi katılımcıların yüzde 63'ü televizyondan, yüzde 60'ı sosyal medya kanallarından takip ediyor. Uzman doktor yorumlarını takip edenlerin oranı yüzde 42 olurken çevresindekilerden bilgi alanların oranı ise yüzde 30 olarak belirlendi.

Belirtileri biliyoruz ama

Sağlık Bakanlığı koronavirüsün yüksek ateş, nefes almakta zorluk ve öksürük gibi belirtileri olduğunu belirtmiş, bundan şüphelenen vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini belirtmişti. Araştırmaya katılanlara da koronavirüsün belirtilerini bilip bilmedikleri soruldu. Katılımcıların yüzde 96'sı koronavirüsün belirtilerini bildiğini söyledi. Ancak Bakanlık tarafından paylaşılan belirtileri tam ve doğru bir şekilde tanımlayabilenlerin oranı yalnızca her 3 kişiden 1 kişide kaldı. Bu kişilerin haricinde her 3 kişiden 1'i, hastalığın tüm belirtilerinin yanı sıra başka hastalık belirtilerini de ekledi. Geriye kalan 3'te biri ise hastalık belirtilerini tam olarak bilemedi veya başka hastalık belirtileriyle karıştırdı. Bu da bazı kişilerde bilgi kirliliğinin oluştuğunu gösteriyor.

Vatandaşların koronavirüse karşı aldığı önlemler de araştırmada yerini alırken, her 10 kişiden 1'nin hiçbir önlem almadığını söylemesi hızlı bulaşabilen ve hayati riskler taşıyabilen bu hastalık için hayati önem arz ediyor.
Milliyet
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