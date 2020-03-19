Sanal alışverişte temassız teslimat

Geçen haftaya göre ciddi artışların görüldüğü sektörde şirketler talebi karşılamak için var gücüyle çalışırken, virüsün yayılmasına engel olmak için temassız teslim gibi yeni yöntemler de geliştiriliyor.

Dijitale dönüş var

Milliyet'ten Hanefi Baş'ın haberine göre: Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, Türkiye'de vakaların olduğunun açıklanmasından sonra tüketicilerin online alışveriş davranışlarında önemli değişiklikler gözlemlendiğini belirterek, "Hızlı tüketim malzemesi satışlarında normalin 15 katı talep oluştu. Tüketiciler hijyen ve market ürünlerinin fiziksel mağazalarda anlık tükendiğini görüp sanalda bu ürünleri bulabildiğini görünce talep arttı. Anlık talep dalgalanmalarını en iyi şekilde sektör olarak karşılamaya çalışacağız" dedi.

'Evinizden mümkün olduğu kadar çıkmayın' çağrısına yanıt veren kitlelerin tüketim alışkanlıklarını dijitale çevirmiş durumda olduğunu kaydeden Ekmekçi, "Eğitimin bile sanala döndüğü bu zorunlu zamanda, tüketiciler de perakende alışveriş ihtiyaçlarını onlinedan yapmayı tercih ediyor" diye konuştu.

Maskede fiyat artıyor

Maske satışlarına da değinen Ekmekçi şunları söyledi:

"Ürün hammadde bulunamadığı için maliyetler artıyor. Satışlar üç hafta öncesine göre 10 kat, fiyatlar ise 3 kat artmış durumda. Virüsün olmadığı döneme göre 100 katlık artış var. Her türlü maskeye şu anda talep yüksek. Maalesef fırsatçı olarak değerlendireceğimiz, basiretsiz tacirler böyle dönemlerde çirkin yüzlerini gösteriyor. Pazaryeri satıcılarına yapılan uyarılar, teknik geliştirmelerle anlık fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmeye çalışılıyor."

Çay talebi zirvede

Emre Ekmekçi, tüketicilerin böyle dönemlerde virüsle doğrudan ilgili olmayan ürünlere de yöneldiğini aktararak, "En kolay alınabilecek ve stoklanacak ürünlere talep zirve yapabiliyor. Şu anda çay satışları zirvede. Normalin 5 katı çay alınıyor. Arkasından tuvalet kağıdı geliyor. Çay satışlarındaki artışın 'sıcak içeceklerle boğaza yapışabilecek virüsün önlenebileceği' söylentisi ile ilgili olduğunu varsayıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekmekçi, tüketicilere de, "Panik yapmayın, gereksiz stoklu alışveriş yapmayın. Yeterince temel ihtiyaç ürünü stoklarda ve üreticilerde bulunuyor. Fazladan stok yaparak ihtiyaç sahiplerine ürünlerin ulaşmasına engel olmayalım" uyarısında bulundu.

Siparişi birleştirerek verin

Getir Kurucusu Nazım Salur, geçen haftayla kıyaslandığında bu hafta sipariş sayısı yanında sepet tutarlarında ciddi artışlar gözlediklerini belirterek, "Su, makarna, bakliyat, konserve gıdalar, un, sabun ve kolonyada ciddi artış var. Stoklanabilecek ihtiyaç malzemelerinin siparişleri arttı" dedi. Bu süreçte önceliklerinin kısa sürede teslimattan çok daha fazla kişiye ihtiyaçlarını götürmek olduğunu dile getiren Salur, "Kullanıcılarımızdan ricamız çok büyük siparişler vermemeleri ve birkaç günlük ihtiyaçlarını birleştirerek sipariş vermeleri. Bu zor günlerin üstesinden hep birlikte gelebilmek adına biz elimizden geleni yapmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Risk grubuna ücretsiz

E-ticaret sektöründe hizmet veren pek çok firma temassız teslimatı başlattı. Yemeksepeti, Getir, istegelsin gibi firmalar bu konudaki uygulamamalarını duyurdu. istegelsin CEO'su Sedat Yıldırım, her alanda olduğu gibi paketlerin teslimatında da hijyeni maksimum seviyeye çıkararak 'temassız teslimat uygulaması'na geçtiklerini belirterek, "Teslimat ekipleri poşetleri kapıya bırakarak hijyen mesafesinde teslimat yapmaya başladı. Ayrıca risk grubundaki kullanıcılarımıza da teslimatı ücretsiz yapıyoruz. Ekiplerimize antiviral dağıtıyor, araçlarımızı her gün dezenfekte ediyoruz" dedi.