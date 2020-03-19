Nüfusun 'yüzde 9.1'i yaş durumundan risk altında
|19 Mart 2020 08:16
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstatistiklerle Yaşlılar 2019 başlıklı çalışmasını kamuoyuna duyurdu. Buna göre 2019'da nüfusun yüzde 9.1'ini oluşturan 7 milyon 550 bin 727 kişi, 65 yaş ve üzerinde bulunuyor. Bu kişiler aynı zamanda küresel salgın haline gelen koronavirüs konusunda da bir numaralı risk grubuna giriyor.
Milliyet'in Özel Haberine göre Türkiye'deki yaşlı sayısı 2018'de 7 milyon 186 bin 204 kişi, bu kişilerin nüfusa oranı da yüzde 8.8'di. 2019'da yaşlı nüfusun yüzde 44.2'sini erkekler, yüzde 55.8'ini kadınlar oluşturdu.
Türkiye 2019'da yüzde 9.1'lik oranla, yüzde 9.3 olan dünya ortalamasının altında kaldı. Monako, Japonya, Almanya, Yunanistan, Finlandiya, İtalya yüzde 20'yi aşan oranlarla nüfusu en yaşlı ülkeler arasında yer aldı.
Çalışanlar arttı
TÜİK verilerine göre, yaşlı nüfusta yoksulluk oranı 2017'de yüzde 15.5 iken 2018'de yüzde 16.4'e yükseldi. Buna paralel olarak çalışan yaşlılar da artış gösterdi. Yaşlı nüfusun iş gücüne katılma oranı 2017'de yüzde 12.2 iken 2018'de yüzde 12.5'e çıktı. Çalışma çağındaki 100 kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2018 yılında yüzde 12.9 iken 2019 yılında yüzde 13.4'e yükseldi.
Ölüm nedenleri
TÜİK'in dün açıkladığı verilerde ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2018 yılında ölen yaşlıların yüzde 43.8'inin dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Bu hastalığı ikinci sırada yüzde 16.5 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise yüzde 14.8 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti.Bu yaş gurubundaki tüm vatandaşlara maske ve kolonya dağıtılacak
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