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'Koronavirüs geçirmez ev' ilanı

Koronavirüs endişesi gayrimenkul ilanlarına da sıçradı
 19 Mart 2020 08:20
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'Koronavirüs geçirmez ev' ilanı

Hürriyet'ten Gülistan ALAGÖZ'ün haberine göre Kimi ilanlarda 'Koronavirüs geçirmez ev', 'Koronavirüsün çıkamayacağı yükseklik' gibi abartılı ve gerçek dışı tanımlar da yapılıyor. Gayrimenkul danışmaları ise virüsün Avrupa'ya sıçramasından bu yana şehir dışındaki az katlı ve müstakil evlerle arazilere talebin arttığını söylüyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yaşamın her alanında etkisini gösteriyor.

Uçuşlar durdu, sınır kapıları kapandı, eğitime ara verildi, firmalar evde çalışma modeline geçmeye başladı.

İnsanları endişelendiren küresel salgın hayatımızda öyle etkili oldu ki gayrimenkul ilanlarını dahi etkiledi.

Özellikle son 2 haftada yayınlanan ev ve arsa ilanlarda koronavirüs vurgusu yapılması dikkat çekti.

Kimi ilanlarda alıcı ya da kiracılara 'güvendesiniz' vurgusu yapılırken kimi zaman 'Koronavirüs geçirmeyen ev' gibi tanımlarla işin dozu da kaçtı.

İŞTE O İLANLAR
Türkiye'nin önde gelen emlak sitelerinde yer alan ilanlarda şu tanımlar yer alıyor:

- Koronavirüse yakalanmamak için bol oksijenli dağ evi
- Koronavirüse karşı emniyette olacağınız müstakil ev
- Koronadan dezenfekte edilmiş stüdyo daire
- Koronavirüsten izole, huzurlu ve steril
- Koronavirüs geçirmeyen daire
- Koronavirüsten kaçmak için en iyi fırsat
- Üreticiden arsanıza koronadan uzak prefabrik ev
- Koronavirüsün çıkamayacağı yükseklikte teraslı ev
- Koronavirüs geldi fiyat düştü
- Satılık daire korona bu eve giremez
- Anti korona, full dezenfekte

YÜZDE 40 ARTIŞ

Gayrimenkul sektöründeki isimler ise gayrimenkulde talepleri değiştiren sürecin depremle başladığını, koronavirüsün de bu süreçte etkili olduğunu dile getiriyor. Kalabalık siteler yerine müstakil evlerin, şehrin merkezi yerine de şehir dışı lokasyonların öne çıktığı belirtiliyor. Sadece müstakil evlere değil aynı zamanda şehir dışındaki arazilere de ilgi olduğunu belirten Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş "Sadece son bir aya baktığımızda, online platformlarımızda arazi aramalarının yüzde 40'a yakın artmış durumda olduğunu görüyoruz. Ayrıca yaptığımız detaylı araştırmalarda, eskiden daha çok şehir içindeki yatırım fırsatlarına odaklanan genç profesyonellerin İstanbul çevresinin yanı sıra Muğla, Çanakkale ve Tekirdağ çevresine odaklandıklarını görüyoruz" dedi.

ALICI ŞEHİR DIŞINA YÖNELDİ

Türkiye pazarında, tüketicilerin yaşanan gelişmelere anlık tepkiler verebildiğini ifade eden ERA Türkiye Marka Direktörü Toros Cumhur ise, "Korona ilk olarak Çin'de ortaya çıktığında çok bir hareket hissetmesek de özellikle Avrupa'ya yayılmasından sonra şehir dışındaki gayrimenkullere karşı eskisine göre çok daha yüksek bir talep gözlemliyoruz. Danışmanlarımız, yatırımcılarla yaptıkları birebir görüşmelerde de bunun geri bildirimlerini bizlere iletiyor. Hatta birkaç ay önce şehir içinde yatırım yapmak isteyenler bu haberlerin de etkisiyle aramalarını şehir dışına kaydırmış durumda. İstanbul özelinde bakarsak, Çekmeköy, Şile, Ömerli ve Arnavutköy bölgeleri bu anlamda öne çıkan yerler arasında" şeklinde konuştu.

ŞANTİYE DE SATIŞ OFİSİ DE AÇIK

Koronavirüs nedeniyle alışveriş merkezlerinin çalışma süreleri kısalırken, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, düğün salonu, kafe, kahvehane, nargile salonu, internet kafe, her türlü kapalı çocuk oyun alanları ve spor merkezleri gibi tüm sosyalleşme alanları kapatıldı. İnşaat sektöründe ise durum farklı. Markalı konut üreten firmalar satış ofislerini kapatmadı. Firmalar şantiye çalışmalarına da ara vermedi.
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