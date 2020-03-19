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Harp Okulu'nda Atatürk'e saygısızlık' iddiasına MSB'den yanıt

Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na katıldığı gün okulda geleneksel olarak yapılan törene bu yıl 'ayağa kalkmama' iddiası damga vurdu. Uygulamanın önceki törenlerle aynı şekilde yapıldığını bildiren Milli Savunma Bakanlığı, geçmiş yılların fotoğraflarını kanıt gösterdi
 19 Mart 2020 08:36
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Harp Okulu'nda Atatürk'e saygısızlık' iddiasına MSB'den yanıt

Türkiye Cumhuriyet'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girdiği 13 Mart, her yıl okulda törenle kutlanıyor. Yoklama yapılırken, Atatürk'ün öğrenci numarası olan 1283'e gelindiğinde öğrenciler topluca ayağa kalkarak 'İçimizde' diye yoklama veriyor.

"Atatürk'e saygısızlık" olarak yayınladılar

Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlanan okulun geleneği bu yıl da devam etti. Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 121'inci yıldönümü nedeniyle 13 Mart'ta, virüs salgını önlemleri de düşünülerek sınırlı katılımla tören düzenlendi. Atatürk'ün öğrencilik numarası olan 1283 okunduğunda, Harbiyeliler her yıl olduğu gibi ayağa kalkarak bir ağızdan "İçimizde" diye seslendi. Bazı internet siteleri, virüs önlemleri nedeniyle öğrenciler ve görevlilerin mesafeli oturduğu törenden dört gün sonra, iki sivil ve iki askerin ayağa kalkmamasını "Atatürk'e saygısızlık" olarak yayınladı.

CHP'li Özgür Özel tepki göstermişti

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, basın toplantısında bir askerin bacağının göründüğü fotoğrafı göstererek tepki gösterdi. Özel, "Arka sıralarda videoda iki sivil, iki asker kadın personelin olduğu görülüyor. MSB'nin Youtube kanalında bakıldığında iki kadının ve en ön sırada bir erkeğin oturarak ayaklarının olduğu görülüyor. Bu üç askeri personel hakkında bir soruşturma başlatıldı mı? Atatürk'ün manevi şahsiyetini rahatsız eden Hulusi Akar'ın bu son durumla ilgili bir açıklaması var mıdır?" diye sordu.

MSB'den fotoğraflı yanıt

Görüntü ve yorumların sosyal medyada yayılması üzerine Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Uygulamanın önceki törenlerle aynı şekilde yapıldığını bildiren Bakanlık, "Salondaki davetli ve görevliler doğal olarak bu sene de geleneksel yoklama sırasında ayağa kalkmamıştır" açıklamasını yaparken geçmiş yılların fotoğraflarını kanıt gösterdi. Oturanların, "zaten oturmak zorunda olan" albay ve teğmen rütbesindeki öğretmenler olduğunu vurgulayan MSB, "İzandan yoksun, art niyetli, tarih ve kültür birikiminden uzak yorum ve yazılar bir kısım medya organında yer bulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin fedakar mensuplarının moral ve motivasyonunu bozmayı, milletimizin bağrından çıkan ordumuz mensuplarının arasına nifak tohumları ekmeyi amaçlayan bu tür söylemleri şiddetle ve nefretle kınıyoruz" dedi.
Memurlar.Net
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