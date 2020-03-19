Van'nın Gürpınar ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi, Van'ın Gürpınar ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Derinliğin 5 km olarak açıklandığı depremin saat ise 02.07 olarak belirtildi
|19 Mart 2020 08:48
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